Det er noe med biler som har blålys og sirener. De har nesten en magisk tiltrekning på mange av oss. Da kanskje politibiler i særdeleshet.

Ikke for at det er noe feil Med Volvo Amazon eller 240 i beste «Olsen Banden-style», men vi må bare krype til korset og innrømme at vi synes de amerikanske politibilene er hakket tøffere. Tross alt.

Slik som denne Ford Crown Victoriaen. Bare tilleggsbetegnelsen, da gitt: Police Interceptor. Det i seg selv er jo nok til å gi gåsehud. Det før man i det hele tatt har fyrt opp V8-motoren under panseret eller satt på blålysene.

Politibil fra California

Selvfølgelig er det hele solid underbygget av utallige TV-serier og filmer, som vi har blitt oppfostret på.

Nå finnes det faktisk en slik Crown Victoria politibil til salgs i Norge. En vaskekte en, med bakgrunn fra Highway Patrol-tjeneste i Riverside County i California, rett øst for Los Angeles.

Etter endt tjeneste har bilen tatt veien over "dammen" og finnes nå til salgs I Fredrikstad hos et firma som har spesialisert seg på på import av biler fra USA.

Denne bilen er andre generasjon av den legendariske politibilen. Den ble produsert mellom 1998 og 2011.

Dette er eks-politibilen som er til salgs i Fredrikstad nå. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Kult politibil-utstyr

Bilen som nå selges er fra 2008. Den er, som seg hør og bør, utstyrt med V8 bensinmotor. Nærmere bestemt en 4,6-liter på 240 hestekrefter. Automatgir og bakhjulsdrift er liksom "standard" på denne typen biler. Den har også lakkerte stålfelger og hjulkapsler – også det er slik det skal være på en politibil.

Dessuten har den de nesten obligatoriske søkelyktene på A-stolpene på begge sider. Den har en "pushbar", eller det som vi på godt norsk kaller kufanger. Her er det nok likevel ikke kuer som har vært den største utfordringen. Det er nok i utgangspunktet helt andre ting denne er beregnet på. Den er ikke lovlig i Norge.

En annen interessant ting er at bilen har hatt et "jailstyle-baksete". Det betyr vel, om vi ikke tar helt feil, at baksetet nærmest var en fengselscelle. Om våre antagelser stemmer her, er baksetet da av formstøpt hardplast og med solid skillevegg mellom for- og baksetet. Dette er nå erstattet med et alminnelig sort baksete. Som trolig er litt mer praktisk, anvendelig og sosialt.

For deg med pilotbriller og cowboyhatt

Bilen er også utstyrt med skuddsikre dører. Men andre ord, vi snakker seriøs politibil her.

Noen vil kanskje tenke at det er synd at biler er lakkert i gull metallik, men litt sort og hvit folie og litt dekor kan gjøre underverker i så måte.

210.000 kroner er det som forlanges for bilen som har gått 164.000 kilometer.

Er du typen som liker uniformer, er glad i donuts og i tillegg har pilotbriller og cowboyhatt – så har du en sjelden sjanse til å skaffe en bil som står i stil til dette nå.

