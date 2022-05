To personer satt i bilen – mener video viser viktig detalj

Det satt to personer i bilen i garasjeanlegget ved Oslo Konserthus da det ble løsnet skudd. Nå er én mann siktet for to drapsforsøk. Blant sporene politiet har, er en video av en barkrangel.

Natt til lørdag 2. oktober i fjor var mange mennesker samlet på utestedet Papyon ved Nationalteatret i Oslo sentrum.

Blant dem var flere personer politiet knytter til kriminelle miljøer i byen.

På et tidspunkt skal det ha oppstått munnhuggeri mellom to eller flere personer.

– Basert på video fra utestedet ser det ut til at det oppstår en hendelse. Det fremstår som om noen personer krangler, hvorpå to av disse reiser seg opp, sier politiadvokat Christian Hatlo til TV 2.

SNART FERDIG: Politiadvokat Christian Hatlo sier at politiet nærmer seg ferdig med etterforskningen av Vika-saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Deretter mener politiet at de involverte personene forlot utestedet.

Har video fra parkeringshus

Litt senere på natten kom meldingene om at en person var skutt i en bil i parkeringshuset under Oslo Konserthus, et steinkast fra utestedet.

I bilen satt to personer. En av dem, en mann i 20-årene, ble truffet og fikk alvorlige skader. Den andre personen i bilen, en kvinne, kom fra skytingen uten fysiske skader.

ÅSTED: Skytingen fant sted i parkeringsanlegget ved Oslo Konserthus i Vika i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hatlo opplyser at politiet har video av deler av skytingen. De mener at tre personer står bak drapsforsøkene, men at kun to av de siktede befant seg i garasjen da skuddene ble løsnet.

Politiet mener drapsforsøket har elementer av planlegging ettersom det gikk tid fra opptrinnet på utestedet og frem til skytingen fant sted.

Har ikke forklart seg

Formelt er to personer siktet for ett drapsforsøk, mens en tredjemann i 20-årene som forlot landet etter hendelsen, er siktet for å ha forsøkt å drepe begge personene som befant seg i bilen.

Én av de siktede er fortsatt varetektsfengslet, mens de to andre er overført til soning av dommer de hadde pådratt seg før de ble pågrepet i skytesaken.

– Vi nærmer oss slutten av etterforskningen, og vi håper å sende fra oss saken i løpet av mai, sier politiadvokat Hatlo.

Advokat Usama Ahmad forsvarer mannen som er siktet for to drapsforsøk. Han nekter straffskyld.

– Etter råd fra meg har han ikke forklart seg i saken. Han vil muligens gjøre det i retten. Vi kommer til å føre bevis for at det ikke kan være snakk om en overlagt handling, sier Ahmad, som opplyser om at han har bedt politiet gjennomføre nye etterforskningsskritt i saken.

Kritiserer politiet

Den andre siktede forsvares av advokat Catharina Gjesti. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Den tredje siktede forsvares av advokat Trygve Staff.

– Dette er en sak som knapt er underkastet seriøs etterforskning. I hvert fall ikke mot han jeg forsvarer, sier Staff.

IKKE IMPONERT: Forsvarsadvokat Trygve Staff, her avbildet i en annen rettssak tidligere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han ønsker ikke å utdype sin kritikk utover å si at han mener politiet ikke har gjort flere «normale etterforskningsskritt de normalt burde ha gjort» og at «politiet virker fastlåste i sin hypotese».

Hatlo har følgende kommentar til kritikken:

– Dette er en av åtte skytesaker som skjedde i høst og som politiet prioriterte høyt. De impliserte i saken tilhører et kriminelt miljø og bidrar minimalt med opplysninger som kan belyse hendelsen. Dette vanskeliggjør etterforskningen, men politiet gjør det som kreves for å oppklare saken.

De to som satt i bilen representeres av bistandsadvokatene Aase Sigmond og Morten Engesbakk. De ønsker ikke å kommentere denne saken.