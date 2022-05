Kritiserer ordning for prøveløslatelse: – Pinlig

Siden 2002 har en hittil ukjent prøveløslatelsesordning eksistert, som tar sikte mot å tilbakeføre forvaringsdømte til et liv i frihet.

Ordningen går ut på at de forvaringsdømte prøveløslates mot at de følges av vakter døgnet rundt.

Blant de totalt 41 personene som har vært innlemmet i ordningen, er en pedofil mann som har vært prøveløslatt i 22 år i strekk. Han anses fortsatt som for farlig til å løslates.

Ordningen har til sammen kostet over over én milliard kroner i løpet av de 20 årene – og har aldri vært evaluert.

– Pinlig

Forbundsleder for Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, er kritisk til den manglende evalueringen.

– Jeg syns det er skremmende å se ressursbruken som har vært. Det er også skremmende hvor lite samfunnet vet om ordningen, sier han.

Han mener tiden er overmoden for en evaluering som kan vise hvor virkningsfull ordningen egentlig er.

KRITISK: Tor Erik Larsen, forbundsleder i Kriminalomsorgens ykesforbund, mener ordningen burde vært evaluert for lengst. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Den skulle vært evaluert for lenge siden. Hvilken annen virksomhet bruker en milliard før de sjekker om ordningen virker?

At de som har vært utsatt for kriminelle handlinger fra de som er i ordningen er bekymret, mener han øker tvilen om hvorvidt løsningen er god.

– Når de genererer så mye frykt hos borgere rundt seg, er det vanskelig som ansatt i kriminalomsorgen å si at dette er en god ordning for å beskytte samfunnet, sier Larsen.

– At kriminalomsorgen i det hele tatt blir forbundet med det her syns jeg er pinlig.

Larsen kjenner ikke til begrunnelsen for at enkelte har fått prøve løsningen, men sier det er grunn til å stille spørsmål ved om flere av dem enten skulle hatt et tilbud i psykiatrien eller vært innsatt, fremfor å leve ute i samfunnet.

– Noen bør kikke på det

Jurist og ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, poengterer at 20 år ikke nødvendigvis er lang tid i en forvaringsdom.

ET MINIMUM: Kolsrud mener en evaluering bør være et minimum. Foto: Trygve Indrelid / NTB

– Det er ofte krevende for domstolene, som skal vurdere dette, å si at det helt klart er sannsynlig med en ny straffbar handling, sier Kolsrud.

Han peker på at gruppen det gjelder ligger i grenseland mellom tilregnelighet og strafferettslig ansvar, og at det derfor kan foreligge en risiko for gjentatte kriminelle handlinger – uten at en domstol kan bevise noe.

Han mener imidlertid ordningen er moden for evaluering.

– Med de summene som er involvert, tenker jeg det er et minimum at noen som virkelig kan dette bør kikke på det.

Vil vurdere en evaluering

Men til tross for milliard-prislappen, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at god kriminalomsorg uansett vil være kostbart.

– Kriminalomsorg er noe som aldri kommer til å bli billig. Å favne bredt er dyrt, men det er dyrt å være en god rettsstat, sier Mehl.

VIL EVALUERE: Justisministeren mener det er grunnlag for å vurdere en evaluering av den omstridte ordningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun mener imidlertid det kan være gode grunner for å evaluere ordningen, og sier hun har bedt departementet om å gjøre en vurdering.

– Nå mener jeg det er riktig å se på det. Jeg har bedt om mer informasjon om saken, og at man tar en vurdering på om det er på tide å evaluere.

– Dyrt å verne samfunnet

Justisministeren sier hun kjente til ordningen fra før, men at hun ikke har kjent til detaljene – blant annet beløpene TV 2 har kommet frem til.

Hun peker på at flere av personene i prøveløslatelsesordningen er strengt bevoktet, døgnet rundt.

– Dette er også mennesker. Man må også ha ordninger hvor man kan finne ut om det er mulig å leve et normalt liv. Vi må også huske på det i denne saken, og at det gjelder svært få personer.

– Men kan du forstå at det virker litt urimelig at samfunnet bruker milliardbeløp på personer som er kjempefarlige, og som skal være i et slags enmannsfengsel under bevoktning, døgnet rundt?

– Det er forferdelig at folk i det hele tatt begår denne typen overgrep – at det er personer som har et nærmest kronisk behov for å voldta andre. Det er forbrytelser som er forferdelige, og det er personer som vi har har løsninger i straffeloven for å hindre at har tilgang til samfunnet. Men etter en viss tid i fengsel har alle som sitter i forvaring rett til å bli vurdert, svarer Mehl.

– Det er dyrt å verne samfunnet mot de aller farligste blant oss.

– Tror det blir verre

Justispolitisk talsperson Sveinung Stensland (H) mener konseptet med enmannsfengsler er ulogisk, og sier de er innstilt på å utrede andre løsninger.

– Noen mennesker er så syke at de ikke kan være i fengsel, og noen er såpass funksjonssvake at de ikke klarer seg ute i samfunnet. Det er faktisk noen personer samfunnet må ta vare på, fordi de utgjør en stor fare for seg selv og andre, sier Stensland.

Han sier avsløringen var sterk kost, og frykter problemet vil kunne øke dersom det ikke snart gjøres noe.

FRYKTER FORVERRING: Sveinung Stensland (H) tror problemet kan forverres, og ønsker en ny ordning. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det var sterke nyheter. Det er veldig mye penger på en veldig liten gruppe. Dette tror jeg blir verre om vi ikke gjør noe, for stadig flere blir aktuelle for prøveløslatelse.

Stensland sier det er åpenbart at ordningen ikke kan fortsette som i dag, og etterlyser nye løsninger.

– Enmannsfengsel i seg selv virker helt koko. Det er så mange nå at det er ikke snakk om spesialtilfeller, og flere vil det bli.