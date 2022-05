Høygravid OL-klatrer får kritikk: – Det er mobbing

Shauna Coxsey er Storbritannias mest dekorte klatrer, med blant annet to bronser fra VM.

Nå er 29-åringen høygravid og 39 uker på vei med sitt første barn. Men hun er likevel svært aktiv med klatringen.

– Alle vurderer risiko forskjellig, og jeg tror folk oppfatter meg som å klatre som risikabelt når jeg faktisk klatrer godt innenfor komfortsonen min, sier hun til Radio 5 Live, som er gjengitt av BBC.

Hun deltok i fjorårets OL i Tokyo, da klatring sto på programmet for flrste gang. Da ble hun nummer ti.

– Det føles mye mer risikabelt for meg å gå nedover gaten. Jeg føler mye mer sannsynlig å snuble over på en humpete vei enn jeg gjør for å gå opp en lett klatrevegg, sier Coxsey.

I intervjuet forteller hun at det har kommet mange negative tilbakemeldinger. Selv mener hun det er trygt å klatre.

– Det er frustrerende at andre kvinner får denne dommen og velger å gi opp noe de elsker og er komfortable med på grunn av frykten for å dømme.

– Det er en så trist posisjon å være i – det er mobbing, sier Coxsey i intervjuet med radiokanalen.

Noe av kritikken går ut på at man kan falle ned på bakken hvis man glipper. Det avviser hun på det sterkeste.

– Jeg ville aldri satt babyen min i fare. Folk tror jeg kan falle og lande på magen – noe jeg aldri har gjort eller kommer til å gjøre, sier klatreren.