Ulrikke Brandstorp avslører gladnyhet

«Mamma Mia»-aktuelle Brandstorp avslører at hun er forlovet.

Artisten er forlovet med kjæresten Oskar Nordberg. Det deler hun på sin Instagram-konto mandag.

– I går spurte bestevennen min meg om jeg vil dele resten av livet med han, og det er ingenting jeg vil mer enn det, skriver hun i innlegget.

Under bildet av seg selv og forloveden viser Brandstorp frem ringen.

– Takk for at du gjør meg til verdens lykkeligste, Oskar. Gleder meg så ufattelig mye til resten av livet med deg! Jeg elsker deg, fortsetter artisten.

Det var i 2020 at Brandstorp avslørte at hun hadde funnet kjærligheten, og noen måneder senere kunne hun også fortelle at de hadde blitt samboere.

Brandstorp er for tiden aktuelt med musikalen «Mamma Mia» på folketeateret. I 2018 kom hun på andre plass i Stjernekamp, og har deltatt to ganger i Melodi Grand Prix, som hun også vant i 2020 med låten «Attention». På grunn av pandemien fikk hun dessverre ikke deltatt i den internasjonale finalen.