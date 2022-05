Leveringsutfordringer og ventetid har pregetr det norske nybilmarkedet sterkt i år. Det er også mye av forklaringen på at antall førstegangsregistrerte nye personbiler gikk ned med 26,1 prosent i april, sammenlignet med samme måneden i fjor. Så langt i år er nedgangen på 15,0 prosent.

Hvor mye disse tallene lyver, er ikke lett å finne ut. Men flere importører har nå svært mange biler som er kjøpt og bestilt – men som ikke er kommet til landet ennå.

I april endte vi på 9.725 nye personbiler. Ved inngangen til mai, er det totalt registrert 42.067 nye personbiler. Av disse er hele 34.002 elbiler – som gir en elbilandel på nesten 81 prosent. I fjor på samme tid var elbilandelen på drøyt 53 prosent, så retningen på hva de fleste vil ha blir stadig tydeligere.

April har vært en travel måned hos de norske Volvo-forhandlerne.

Ikke så mange førsteplasser

Helt til topps i april gikk Volvo XC40, med 620 eksemplarer. Volvos første elbil er ikke lenger noen nyhet i markedet, men etterspørselen er fortsatt svært god.

Volvo har i flere tiår hatt et svært godt grep på norske nybilkjøpere. Men førsteplasser har de likevel ikke så mange av. Til det har bilene deres generelt vært litt for dyre. XC40 er på ingen måte noen billigbil den heller, men her er det tydelig at den har truffet elbilhungrige nordmenn hjemme.

Tvillingmodellene Skoda Enyaq og VW ID.4 tar så andre- og tredjeplass, med henholdsvis 485 og 440 biler. Også her er det lange ventelister nå. På fjerdeplass finner vi nykommeren BMW iX med 348 biler, mens Polestar 2 er på femteplass. 332 nye eksemplarer ble registrert i april.

Når mange blir engstelige – da bremser salget kjapt opp

Polestar 2 er søstermodellen til Volvo XC40, den tar femteplassen i april.

Tror på godt 2022

– Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver. Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg, sier Øyvind Solberg Thorsen som er direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Han peker på at lave tall er påvirket av krigen i Ukraina og nytt koronautbrudd i Kina.

I første kvartal er det fortsatt ulike SUV-er de fleste velger. Først og fremst i mellomklassen, og da biler som Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron og Hyundai IONIQ 5 – biler som passer mange både i ytelse, størrelse og pris.

Trodde du alle kjøper elbil? Det stemmer ikke

Store og dyre BMW iX biter svært godt fra seg i det norske markedet.

SUV med 4x4

Men også store SUV-er som den nye BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC, er svært populære. Alle de nevnte bilene er rene elbiler, og av totalt 42.067 førstegangsregistrerte nye personbiler i år, er rundt 25 000 helelektriske SUV-er i ulike størrelser og prissegmenter.

– Elektrisk SUV, og helst med firehjulstrekk er en biltype som opplagt treffer manges ønsker, behov og lommebok, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Bensin- og dieselbiler er i ferd med å fases ut i Norge

