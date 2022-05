Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall

– Politiet har i dag funnet en død person ved en parkeringslomme ved E6, et par kilometer sør for Ulsberg. Omstendighetene gjør at politiet etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, opplyser politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Personen ble funnet av politiet i 14-tiden mandag etter tips fra en innbygger, og politiet gjør nå undersøkelser på stedet.

– Saken etterforskes ut fra flere hypoteser, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker tips i saken, og oppfordrer personer som kan ha sett noe mistenkelig til å ta kontakt.