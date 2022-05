Iversen om russisk konkurrent: – Det synes jeg var uhyggelig

For noen dager siden gikk et bilde av den russiske langrennsprofilen Aleksej Tsjervotkin (27) i militær uniform viralt. Det falt ikke i smak hos Emil Iversen (30).

En av trønderens store rivaler ble forfremmet til kaptein i det russiske forsvaret, het det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet forrige fredag.

Tsjervotkin var blant annet med å slå Norge på OL-stafetten i vinter.

– Det som skjer i Ukraina er forferdelig. Vi tar sterk avstand til det. Jeg har ikke vært så tydelig på slike ting tidligere, men det her er veldig enkelt, sier Emil Iversen til TV 2 etter det ble klart at han nok et år blir å finne på det norske allroundlandslaget.

Han fortsetter:

– Senest for noen dager siden dukket Tsjervotkin opp på et bilde med uniform. Det synes jeg var uhyggelig.

– Det (bildet) er ikke like kult nå som det kanskje var for noen år siden. En sier at politikk og idrett ikke har noen med hverandre å gjøre, men da avslører et sånt bilde det motsatte, sier Iversen.

Fikk høre det på Instagram

Emil Iversen har, bortsett fra noen turrenn, tatt det rolig etter verdenscupfinalen i Falun. Men det har likevel vært relativt hett rundt ørene til trettiåringen.

I et intervju med Dagbladet uttalte Iversen at han ikke ville se russiske utøvere på start så lenge Russlands president Vladimir Putin satt ved makta.

Det fikk den russiske skiyndlingen Veronika Stepanova til å lange ut mot Iversen på Instagram.

– Når en annen skiløper i verdensklasse høres så nedlatende ut og når han åpent begynner å gå inn for det som høres ut som et «regimeskifte» i et naboland, fortjener det absolutt å få en sterk replikk.

– Det vil ikke skje, Emil. Bare vi, russerne, vil noen gang bestemme hvordan vi vil leve og hvem som skal være vår leder. Det siste vi bryr oss om er eksterne meninger om saken, inkludert din, fortsatte Stepanova.

Svarer på russer-kritikk

TV 2 var i kontakt med Iversen, som ikke ønsket å kommentere Stepanovas utspill da.

Nå sier Iversen til TV 2 følgende om utspillet:

– Du kan ikke høre på alt russerne sier om oss. Er hun (Stepanova) uenig i det jeg sa, går det helt fint for meg. Jeg liker ikke at Russland invaderer Ukraina.

– Når tror du russerne kommer på start igjen?

– Jeg vil ha de aller beste på start som fort som mulig. Hvis russerne tror at det er derfor vi uttaler oss, er det helt feil. Vi er avhengige av Russland i langrennssporten. Bolsjunov satte en ny standard, spesielt under OL. Han var helt uslåelig.

– Men skaden har jo allerede skjedd. Det går ikke an å kjøre tanksen ut av Ukraina, og late som om ingenting har skjedd.