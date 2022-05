Kommandør i Azov-bataljonen til TV 2: – Hundre evakuert fra Azovstal

– Vi har evakuert hundre sivile – kvinner og barn. De er nå på vei til Zaporizjzja, til ukrainsk-kontrollert territorium, sier visekommandør Svjatoslav Palamar i Azov-bataljonen til TV 2 mandag.

Evakueringen som gjøres med støtte av Røde Kors og FN begynte lørdag.

– Vi håper de får den hjelpen de trenger der. Både psykologisk og medisinsk, sier han videre.

Kolonnen må først passere en russisk-kontrollert by, der alle ifølge russiske myndigheter vil få valget om de vil evakueres videre til ukrainsk-kontrollert territorium.

Fremdeles er det mange igjen i den gigantiske stålfabrikken.

Andrej Fedorov klemmer sønnen Makar etter gjenforeningen i Zaporizjzja mandag. (AP Photo/Francisco Seco) Foto: Francisco Seco

– Det er kvinner, barn, eldre og cirka 600 kritisk skadde soldater som trenger evakuering, sier Palamar.

Evakueringen går til ukrainsk-kontrollerte Zaporizjzja som ligger om lag 20 mil nordvest for Mariupol. Man har ikke blitt enige om evakueringsplan for de skadde soldatene som trenger behandling. Azov-regimentet mener det er opp til president Volodymyr Zelenskyj å få dette til.

Mariupol-innbyggere som har greid å unnslippe byen med egne biler, ofte ødelagte og dekket av støv, sier at de uten biler er nødt til å få hjelp til å komme ut.

Her blir de evakuerte registrert ved ankomst til Zaporizjzja. Foto: ED JONES

– Folk er desperate

– Folk uten biler kan ikke reise. De er desperate. Dere må dra og hente dem. Folk har ingenting. Vi hadde ingenting, sier Olena Gibert, som er blant dem som har ankommet et FN-støttet mottakssenter i Zaporizjzja til nyhetsbyrået AP.

Hun sier at det fortsatt er mange mennesker i Mariupol som ønsker å slippe unna den nå russisk-kontrollerte byen, men som ikke kan si det åpent i en situasjon sterkt preget av prorussisk propaganda.

Sivile fra Mariupol, inkludert de som har oppholdt seg i Azovstal, skysses ut av byen til ukrainsk-kontrollert område. Foto: Alexander Ermochenko

Anastasija Dembytska, som benyttet våpenhvilen til å dra fra byen med sin datter, nevø og hund, sier til AP at familien overlevde ved å drikke brønnvann. De laget mat på omgang på en provisorisk ovn.

Hun kunne se stålverket fra vinduet sitt de gangene hun våget å se ut.

– Vi kunne se rakettene fly og røykskyene over verket, sier hun.

– Busser kom ikke

Det russiske militæret sier mandag at 126 personer er evakuert fra Azovstal-stålverket i Mariupol, der ukrainske styrker har forskanset seg. Over halvparten av dem er tatt hånd om av representanter fra Røde Kors og FN etter å ha valgt å reise videre til Zaporizjzja, ifølge uttalelsen.

Ukrainske myndigheter sa mandag morgen at de planla å evakuere flere sivile fra stålverket. Men det skal ikke ha kommet noen busser til stedene der sivile hadde møtt fram for å bli hentet ut av den sterkt ødelagte byen. Det melder flere kilder, blant annet BBC.

Ifølge lederen for den ukrainske militæradministrasjonen i Donetsk-fylket var evakueringen ventet å begynne klokka 07 mandag morgen lokal tid.

Første fungerende våpenhvile

Stålverket er det siste stedet som ukrainske styrker kontrollerer i den strategisk viktige havnebyen.

Et barn kikker ut bilvinduet etter ankomst til Zaporizjzja, Foto: Francisco Seco

President Volodymyr Zelenskyj har uttalt at det for første gang siden Russland angrep byen i februar, har vært to dager med reell våpenhvile i området.

En av de ukrainske soldatene som forsvarer stålverket, Denys Sjlega, har oppgitt at de russiske angrepene ble gjenopptatt søndag. I et TV-intervju sier han at flere hundre sivile fortsatt befinner seg i stålverket sammen med nesten mange hundre sårede soldater og mange lik.

Den omstridte Azov-bataljonen har en bakgrunn i det høyreekstreme miljøet i Ukraina, men er nå del av den såkalte nasjonalgarden. Det kan delvis sammenlignes med Heimevernet. Mange ukrainere respekterer Azov for det de har gjort i Donbas-regionen siden krigen i 2014, uten at det bestyr at de sympatiserer med det de står for politisk.