De aller fleste nybilene som selges i Europa gjennomgår tøffe tester hos Euro NCAP. Krasjtest-instituttet har nærmest blitt fasiten på dette området. Resultatene herfra er viktige både for bilprodusentene og -kjøperne.

Maks score og fem stjerner er for mange nærmest obligatorisk her. Noe dårligere resultat enn det, er ikke gode nyheter for bilprodusentene det gjelder.

Fokuset på kollisjonssikkerhet og ikke minst nytt sikkerhetsutstyr har vært høyt hos de aller fleste bilprodusentene i mange år. Samtidig har Euro NCAP jevnt og trutt oppjustert sine krav, for å motivere og presse bilprodusentene til å levere bedre og bedre.

At det blir tatt på alvor, ser vi ved at de fleste nye bilmodeller får nettopp fem stjerner. Men så finnes det samtidig noen unntak.

Her har søstermodellen Dacia Sandero møtt veggen. Det gikk ikke veldig bra... Foto: Euro NCAP.

Testet søstermodellen

Ett av dem er den nye flerbruksbilen Dacia Jogger. Her gikk det alt annet enn bra hos Euro NCAP og bilen endte med å få tildelt bare én stjerne.

Bakgrunnen er også litt spesiell. Søstermodellen Dacia Sandero Stepway endte i fjor med å få to stjerner etter å ha blitt testet. Etter å ha sammenlignet konstruksjonen til de to modellene og utført ytterligere tester av Jogger, konkluderte Euro NCAP med at denne ikke fortjente mer enn én stjerne.

Bilen endte med 70 prosent score i kategorien for beskyttelse av voksne. Den fikk 69 prosent for beskyttelse av barn og 41 prosent i kategorien for beskyttelse av fotgjengere.

Jogger er skreddersydd for barnefamilier med behov for mye plass – og som gjerne vil ha nybil i stedet for bruktbil.

Rendyrket lavprismerke

Alt dette er godt under gjennomsnittet. Men verst gikk det på sikkerhetsutstyr, der Daciaen ikke fikk mer enn 39 prosent.

Dette punktet har blitt stadig viktigere hos Euro NCAP de siste årene. Moderne biler har en rekke sikkerhets- og førerstøttesystemer som skal hindre at ulykker skjer. Noe av dette er kostbart å produsere og krever stadig mer avanserte biler. Men til gjengjeld kan det altså gjøre det mye tryggere å ferdes ute på veiene.

Dacia har rendyrket sin profil som et lavprismerke. Dermed har de tydeligvis valgt å spare inn også på sikkerhetsutstyret. Og det blir det straffet for her.

– Til å være en familiebil, er dette skuffende resultater. Bilen er kanskje rimeligere enn andre i samme klasse. Men på sikkerhet er det tydelig at du får det du betaler for, sier Matthew Avery i Thatcham Research som blant annet utfører krasjtester for Euro NCAP.

SUV-en Duster er i dag eneste Dacia-modell som selges ny i Norge.

Selges ikke i Norge

Dacia sier på sin side at de ikke ønsker å "jage stjerner i Euro NCAP" eller legge til utstyr kundene ikke vil eller kan betale for. De fremhever også at bilene deres bygges etter europeiske krav til sikkerhet og at dette gjør de nye modellene deres bedre enn de fleste bilene som i dag går på veiene i Europa.

I dette ligger tydeligvis en sammenligning med brukte biler og der har nok Dacia et poeng. Men PR-messig er dette naturligvis ikke gode nyheter for merket.

Vi tar med at Dacia Jogger ikke er i salg i Norge. Hit kommer det bare én modell fra Dacia, nemlig SUV-en Duster.

