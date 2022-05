Bilbransjen har vært gjennom noen virkelig tøffe år. Det startet med korona-pandemien og har fortsatt med store problemer rundt deletilgang og logistikk.

Resultatet har blitt kutt i produksjonen og i mange tilfeller også at fabrikkene har stoppet opp.

Mini er en av dem som er vært hardt rammet. Tidligere i år måtte de stoppe samlebåndet ved fabrikken sin i Oxford. England – fordi de ikke lenger fikk nødvendige deler etter at Russland invaderte Ukraina.

Nå er de tvunget til å tenke nytt for å holde produksjonen gående. Britiske Autocar skriver nemlig at Mini har måttet kutte ut manuelle girkasser på alle sine biler – og nå kun produserer biler med automatgir.

Mini-fabrikken i England har måttet improvisere mye i det siste. Nå dropper de manuell girkasse på alle biler som bygges her. Foto: NTB Scanpix

Skal være midlertidig

Bakgrunnen skal være både den verdensomspennende mangelen på såkalte halvledere – og deler som ikke lenger kommer fra Ukraina. Ved å droppe biler med manuell girkasse, klarer Mini å opprettholde produksjonen så godt som mulig.

– Produktene våre må forenkles for å sikre maksimal produksjon og møte økende etterspørsel fra kundene, sier Mini selv i en uttalelse.

Utfasingen av manuelle girkasser skal være midlertidig. Planen er at disse skal komme tilbake når situasjonen rundt deletilgang er endret.

Mini er i dag eid av BMW og har vokst til å bli en hel familie av biler.

Mange har droppet det

Generelt har etterspørselen etter biler med manuell girkasse vært fallende i mange år. En rekke bilprodusenter har også droppet det på flere modeller. Hos Mini er nok likevel manuell-andelen relativt høy. Mange av kundene er opptatt av å kjøre aktivt og føler at en manuell girkasse kler bilen bedre enn automat.

Frem til nå har den elektriske Mini-utgaven vært eneste modell som kun har blitt tilbudt med automatgir. Nå får den altså (midlertidig) selskap av alle de andre modellene i utvalget deres.

Dette er langt fra det eneste eksempelet på at bilprodusenter tar bort utstyr vi tidligere tok for gitt – for å opprettholde produksjonen. Mange har tydd til denne utveien. I noen tilfeller kan bilene senere oppgraderes, men det finnes også mange eksempler på at utstyr og funksjoner ikke kan legges til i etterkant.

