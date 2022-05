Klæbo fortsetter på landslaget – forhandlet natten før lagpresentasjonen

Johannes Høsflot Klæbo er med videre på landslaget i VM-sesongen. Partene ble enige kort tid før lagene ble offentliggjort.

For en uke siden var ikke utøveravtalen mellom Klæbo og Norges Skiforbund underskrevet. Det er den heller ikke denne uka, men partene er enige muntlig.

– Vi er kommet dit at vi er enige nok til at jeg er her og at det er små detaljer som gjenstår. Jeg er veldig glad for at vi har fått den avtalen på plass, sa Klæbo til NTB etter presentasjonen av landslagene mandag.

– Forhandlinger kan være tøffe de, men jeg er veldig glad vi er der vi er. Vi brukte både kvelden i går, natta og morgentimene. Men vi er kommet i mål.

– Det har vært noen punkter vi har diskutert. Det har vært konstruktive møter, men ting tar ofte litt tid. Og så har Johannes også reist litt. Vi landet det i går (søndag) kveld. Jeg er veldig glad for å ha Johannes her når vi presenterer laget, sa langrennssjef Espen Bjervig til NTB.

En signatur fra partene er ventet om ikke så lenge.

Suksessduo

Klæbo er med på sprintlandslaget minst én sesong til under Arild Monsens ledelse. De to går godt sammen og har levert gull på gull i mesterskap. Klæbo er oppe i elleve titler i OL og VM hittil i karrieren.

– Jeg jobber for OL om fire år. Med én gang etter OL (i vinter), da jeg fikk covid, så brukte jeg den perioden til å legge en plan for det som skal skje framover. Da hadde jeg også OL friskt i minnet, sa Klæbo til NTB.

Til USA

Han har ikke hatt tid til så mye fri etter sesongslutt.

– Men onsdag sitter jeg på et fly til Miami for å ta noen dager der.Klæbo ble vinterens store norske herreløper med to gull, en sølv og en bronse i OL. Etter at Therese Johaug nylig la opp, vil han være det virkelig store navnet i norsk langrenn inn mot verdensmesterskapet.

BSesongens største mål for ham vil være Tour de Ski (31. desember til 8. januar) og VM i Slovenia (21. februar til 5. mars). Den første testen kommer i vinterens nasjonale konkurranseåpning på Beito 18., 19. og 20. november.

(©NTB)