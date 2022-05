GR Supra var Toyotas første globale GAZOO Racing-modell (GR). Helt fra lanseringen i 2019 har den vært et eksempel på GR-filosofien og Toyota-sjef Akio Toyodas drøm om å levere en bil som bare har fokus på kjøreglede.

I ettertid har introduksjonen av GR Yaris og den nært forestående lanseringen av coupéen GR86 forsterket kvalitetene som definerer GR-merket. Dette er modeller som er skapt ut fra kjærlighet til bilkjøring og som henter ekspertise og erfaring direkte fra mesterskapsvinnende Toyota GAZOO Racing.

Nå har Toyota lyttet til kunder og sportsbilentusiaster, og bekrefter at Supra blir tilgjengelig med en sekstrinns manuell girkasse.

Manuell gir og lettvektsmodell

Med den nye girkassen på plass, tilbyr Toyota alle sine tre GR-modeller som er tilgjengelige i Europa med manuelle girkasser og tre pedaler – enten som standard (GR Yaris) eller som tilleggutstyr (GR Supra, GR86).

Dette er heller ikke bare en løsning hentet fra lageret. Den nye girkassen er konstruert sammen med en ny clutch spesielt tilpasset effekten og moment­karakteristikken til GR Supras 3-liters motor på 340 hestekrefter.

Parallelt er kontrollsystemer for bremsing og fjæring trimmet på nytt for å oppnå bedre ytelser – og disse endringene introduseres i hele modellutvalget.

Video: Se hvordan det gikk da vi testet Supra på LeMans-banen!

Denne hvitfargen, Moonstone White, er ny i forbindelse med den oppgraderte Supra-modellen. Foto: Jayson Fong

Lettvektsmodell

Det kommende modelltilbudet omfatter også en spesiell, ny 3-liters lettvektsmodell. I tillegg til at den manuelle girkassen har lavere vekt, drar bilen fordel av ytterligere spesifikasjonsendringer for å kutte vekten kjøreklar med nesten 40 kilo, noe som bidrar til smidigere kjøreegenskaper.

En sentral del av kraftoverføringen er den nykonstruerte clutchen som har større diameter og forsterket membranfjær.

Med større diameter på friksjonsplaten og en sterkere fjær, gir den nye enheten mulighet for enda høyere ytelser, tilpasset det høye dreiemomentet i GR Supra-motoren.

Les testen av supermorsomme Toyota GT86 her

Alle modellene utbedres

iMT-girkassen har fått et intelligent kontrollsystem som styres av en ny programvare som prioriterer sportslige ytelser. Ved skift til høyere gir, er parameterne satt til å optimalisere motorens dreiemoment i det øyeblikket clutchen kobles inn og ut; ved giring nedover er programvaren fintrimmet for konsistente ytelser.

iMT er valgt som standardinnstilling, med kan slås av i sportsmodus dersom føreren foretrekker det.

Alle versjonene av GR Supra drar fordel av at fjæringen og hjulopphengene måtte finjusteres for å optimalisere ytelsene med den nye manuelle girkassen.

Tiltakene inkluderer kraftigere, vulkanisert gummi i bøssingene til stabili­ser­ings­­­­stagene foran og bak og finjusterte støtdempere. De mekaniske kompo­nentene i den elektriske servostyringen og systemets parametre er også reprogrammert.

Denne har mange ventet lenge på

Sånn ser den nye girspaken ut.

42 viktige millimeter

Endringene som var nødvendige for å montere den nye, manuelle girkassen i GR Supra var ikke begrenset til drivverket. Også tilpasningen av det nye systemet til førerplassen fikk stor oppmerksomhet.

Det dreide seg ikke bare om å bytte ut en girspak med en annen, det var også påkrevd å finne ut hvor girkulen skulle plasseres for å bidra optimalt til nøyaktige, raske og fordelaktige girskift.

Den eksisterende midtkonsollen var utformet med for liten klaring mellom girspaken og kontrollpanelet for klimaanlegget. For å oppnå perfekt ergonomi, ble derfor konsollenheten og modusvelgeren designet på nytt. Dessuten er spakens utvekslingsforhold endret og kraften som skal til for å skifte gir og legge inn revers er justert.

Det reviderte oppsettet har gitt 42 komfortable millimeters avstand mellom girkulen og kontrollpanelet for klimaanlegget.

Får kjøre på racerbanen - like før verdens største billøp

Ny hårnål-funksjon

Ambisjonen om å gjøre GR Supra morsom å kjøre i de mest krevende forhold, har inspirert til introduksjonen av en ny Hårnål+funksjon. Denne er spesielt tilpasset for å gi større frihet og belønning, spesifikt ved kjøring i skarpe svinger i stigninger (mer enn 5 prosent) på veier som har fast dekke med høy friksjon, slik som man typisk finner på europeiske fjellveier.

Mer "fritt" hjulspinn kan gjøre slike kjøreturer enda morsommere, og Toyota har optimalisert motorens momentkontroll for å gi mulighet til større forskjell på graden av hjulspinn mellom dekkene på høyre og venstre side.

En råsterk bil med dekk som har høy friksjon, kan være følsom for såkalt "snap-off" overstyring, noe som er vanskelig å kontrollere med bilens stabilitetskontroll (VSC) alene. For å motvirke dette fenomenet, er et antiskrensprogram (ARP) utviklet både for den manuelle og automatiske versjonen av GR Supra.

Programmet aktiveres på et tidligere tidspunkt sammen med VSC for å dekke ethvert plutselig tap av veigrep når bilens innstilling for høyresponsiv fjæring er i bruk.

I tillegg er Trackmodus trimmet for enkelt å tillate drifting med fri gasskontroll. Bilen forblir rask og smidig, men den har mindre risiko for spinning takket være den spesifikke motor- og momentkontrollen.

Toyota Supra: Thomas har 500 hk på bakhjulene

Toyota lager også en lettvektsmodell av Supra.

Nye farger

Modellrekken av GR Supra vil fremover inkludere bilen med 2-liters motor og automatgir som innstegsversjon. Også 3-liters modellen med automatgir vil være med videre, ved siden av den nye 3-liter manuell.

GR Supra kommer med nye lakkfarger, der Moareki Grey og Dawn Blue er lagt til. I kupéen er de tidligere røde skinntrekkene erstattet med et nytt tilvalg som har solgylden farge.

Kunder kan forsterke den sportslige karakteren til bilen med manuell girkasse med en ny alcantarapakke som benytter seg av dette materialet, for girkulen og mansjetten.

Video: Like før det braker løs med drifting-bilen får vi en lei beskjed:

Her får Lamborghinien juling av en Toyota!