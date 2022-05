Youtube-videoer og våpenkjøp: Slik blir Kongsberg-rettssaken

– Vi har lagt opp til en pedagogisk gjennomgang av hendelsesforløpet, sier statsadvokat Andreas Christiansen til TV 2.

18. mai begynner rettssaken i Hokksund tingrett. 38 år gamle Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og en rekke trusler etter angrepet i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om at Bråthen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Av bevisoppgaven kommer det frem at fire sakkyndige skal forklare seg om tiltaltes psykiske helse.

I tillegg vil det bli lagt frem en rekke rapporter, uttalelser, bilder og annen dokumentasjon.

Pil og bue-sakkyndig

De første meldingene fra politiet 13. oktober handlet om at en gjerningsmann skjøt etter tilfeldige mennesker med pil og bue.

De fem som døde under angrepet, ble alle drept med stikkvåpen, men politiet mener at Bråthen forsøkte å drepe elleve personer med den mye omtalte buen.

KNUST: Døren til Coop Extra i Kongsberg sentrum dagen etter angrepet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under etterforskningen har politiet gjort grundige undersøkelser av buen. Disse undersøkelsene var det siste som ble ferdigstilt i den omfattende etterforskningen.

Formålet har vært å fastslå buens skadepotensiale. Til det har påtalemyndigheten hyret ekstern hjelp.

TIL MINNE: Torget i Kongsberg sentrum var preget av roser og lys i mange dager etter rettssaken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Eksperten som skal forklare seg om pil og bue under rettssaken, Per Olav Rusås, har aldri tidligere vært rettsoppnevnt sakkyndig.

Rusås ønsker ikke å si noe om innholdet i sin forklaring eller rapporten han har skrevet, men kan fortelle litt om hvorfor nettopp han er engasjert av påtalemyndigheten.

– Jeg er aktiv bueskyttetrener og er engasjert i forskjellige roller i bueskytterforbundet. I tillegg har jeg en doktorgrad i mekanikk, som er læren om krefter, bevegelser og likevekt, sier Rusås.

Selv om Rusås ikke vil si noe om hva han har kommet frem til gjennom sine undersøkelser, fremgår det av tiltalebeslutningen at politiet mener pil og buen kunne fått et dødelig utfall for de fornærmede.

Over 100 dokumenter

Totalt har påtalemyndigheten kalt inn 48 vitner til rettssaken. I tillegg er det ventet at forsvaret vil føre noen vitner.

Statsadvokaten kommer også til å legge frem over 100 ulike dokumenter for retten.

Det dreier seg om alt fra bilder av tiltaltes kjøleskap, til Youtube-videoer, DNA-rapporter og undersøkelser av ulike våpen som er funnet hjemme hos tiltalte under de kriminaltekniske undersøkelsene.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen, her fra en rettssak i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB

En politibetjent skal også forklare seg om elektroniske spor som er funnet på Bråthens mobiltelefon og datamaskin.

Bevisoppgaven viser også at Bråthen har fått to påtaleunnlatelser de siste årene. Den første er datert i oktober 2018, mens den siste er datert 27. mai 2021 - under et halvt år før angrepet.

Statsadvokat Andreas Christiansen ønsker ikke å kommentere verken påtaleunnlatelsene eller noen av de andre bevisene som skal legges frem under hovedforhandlingen.

Tilsynssaken mot spesialisthelsetjenesten og Bråthens fastlege vil også bli dokumentert. I tilsynssaken konkluderte Statsforvalteren med at Bråthen fikk forsvarlig helsehjelp.

Advokat Fredrik Neumann, som forsvarer Bråthen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Buskerud tingrett har satt av en snau måned til rettssaken.