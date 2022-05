I 2009 sto Peter Rawlinson ute i hagen sin i England og jobbet, da telefonen ringte. Stemmen i den andre enden tilhørte en mann som vi i Norge knapt hadde hørt om den gangen, Elon Musk.

Musk ville lage en revolusjonerende elbil – som skulle hete Tesla – og ønsket seg Rawlinson med på laget.

På den tiden var Rawlinson ansatt i Lotus – og hadde ingen erfaring med – eller særlig interesse for – elbiler.

– Jeg sa nei, forteller han smilende.

Men Musk tok ikke et nei for et nei. Han gjør sjelden det. Bare spør Twitter. Så etter hvert ble de to enige.

Resten er, som det så fint heter, historie, tenker du kanskje nå. Tesla tok av – Model S solgte i bøtter og spann, alle ble rike og verden et bedre sted, med mindre utslipp.

Joda, en del av dette skjedde. Men radarparet Musk/Rawlinson snakker ikke så varmt om hverandre lenger, etter at sistnevnte brøt ut og bestemte seg for å lage sin egen bil.

Vi har nå fått en helt unik mulighet til å prøve bilen – og møte mannen bak. Begge deler ble minneverdig.

Tall og pris

Hvis du kjører sørover på Highway 101 på vestsiden av San Fransisco Bay Area, kommer du til hovedkvarteret til Facebook. Et enormt område. På den andre siden av fjorden finner du Google, Tesla og Silicon Valley. Et område kjent for innovasjon og tech-utvikling. Det finnes trolig ingen steder i verden med flere smarte hoder samlet på et så lite område.

Noen av dem er samlet i et litt mindre selskap – som er midt i oppstarten. Hovedkvarteret til Lucid er som en litt stor Biltema-butikk. Beskjedent, i selskap med de andre sluggerne vi nettopp har nevnt.

Utenfor inngangen står selskapets stolthet – elbilen Lucid Air Dream Edition Performance. Navnet er det ikke noe å si på, i alle fall!

Ikke er det noe galt med tallene, heller. Selv Elon Musk må vel i hemmelighet være smått imponert over en rekkevidde på 836 kilometer, målt etter den amerikanske målemetoden: EPA. Den er betydelig strengere enn WLTP som vi er vant med i Europa.

Legg til at den har 1.111 hestekrefter og fullstendig hinsides 1.390 Nm dreiemoment, fem seter og masse bagasjeplass – og gjør 0-100 km/t på 2,7 sekunder. Vi snaker hyperbil-ytelser, her!

Bare vær forberedt på at denne toppmodellen ikke blir billig. 1.850.000 kroner står det på prislappen når den kommer til Norge.

Her tester han årets råeste elbil

– Noen dager har vært blytunge

Rawlinson selv, holder ikke igjen når han snakker om første modell ut:

– Dette er en av verdens mest avanserte biler. Det er enorm oppgave vi har foran oss med å produsere nok biler. Husk, vi har over 25.000 bestillinger.

Nylig ble det også sendt en bestilling på opptil 100.000 biler fra myndighetene i Saudi Arabia. De er for øvrig ikke bare en kunde – men også den største investoren i Lucid. Planen er også at det skal bygges en Lucid-fabrikk der i løpet av året - med kapasitet på opptil 150.000 biler i året.

Akkurat nå ser det lyst ut. Ingen tvil om det. Men veien hit har vært humpete, utfordrende og tidvis nesten umulig å forsere.

– Flere ganger har vi tenkte at dette går ikke. Det er ikke hyggelig når du har ansvaret for massevis av arbeidsplasser, og det ser ut som konkurs er eneste mulighet. Noen dager har vært blytunge. Det skal jeg ikke legge skjule på, sier Rawlinson.

Super-elbilen testet - med politi-ekskorte

Tesla-strategi

Men ved hver korsvei der det har sett som mørkest ut, har de klamret seg fast. Karret seg videre. Fått inn pengene som trengtes og løst utfordringene som dukker opp.

Lucid Air Dream Edition er resultatet av det knallharde arbeidet. På noen måter har Rawlinson valgt samme strategi som Musk: Starte med en bil som viser potensialet. Lage din egen fabrikk. Satse alt på elektrisk drivlinje. Sørg for å lage noe som legges merke til.

Dream Edition gjør alt dette. Den er også en svært interessant nyhet sett fra et ingeniør-perspektiv. Jeg skal ikke på noen måte late som jeg er en ingeniør. Men jeg får god anledning til å snakke med Lucids sjefingeniør, Rawlinsons partner in crime, Erik Bach (ja, der har du et navn som forplikter).

Les vårt eksklusive intervju med Peter Rawlinson her

Ny standard

Noen ganger må jeg bare nikke og smile, og late som jeg skjønner hva han snakker om. Eller, ganske ofte, faktisk. For Bach snakker mye, med innlevelse og en helt åpenbar og ekte kjærlighet for bilen han har utviklet.

Men her er noen viktige punkter som selv jeg klarer å forstå ...

Motoren:

Lucid bruker like motorer foran og bak (den på bakakslingen er bare vinklet litt annerledes). Dette gjør det kostnadsbesparende, fordi alle komponentene er like.

Hver motor klarer opptil 20.000 omdreininger i minuttet, yter 670 hestekrefter og veier 74 kilo. Smak litt på det tallet. 74 kilo – for en motor på 670 hestekrefter!

La oss sette det litt i perspektiv. Nye Tesla Model 3/Y/S/X har en Drive Unit på 280 hestekrefter, som går til 18.000 omdreininger i minutter og veier 92 kilo – og yter 280 hk.

Lucid har tre ganger så mye effekt per kilo!

Batteripakken:

Lucid har en 118 kWt-batteripakke i toppmodellen. Det gir den rekordhøye rekkevidden. Både Samsung og LG leverer batterier til Lucid.

De har også levert batteripakker til alle bilene i Formel E siden 2018 – og bruker erfaringen derifra på bilene til det sivile markedet. Batteriene bygges faktisk i selve hovedkvarteret til Lucid her i California.

Hurtiglading

Air får et 900 Volt-system som skal la den hurtiglade raskere enn noe annet på markedet. Air kan ta imot opptil 350 kW – og lade opptil 480 kilometer på 20 minutter.

Bilen kan også brukes som strømkilde – slik at du for eksempel kan lade andre biler, verktøy eller bruke den som strømkilde til huset.

Det har blitt spekulert i om Lucid vil lage sitt eget hurtigladenettverk - men de har i stedet inngått partnerskap med Electrify America.

Egen fabrikk

Lucid har, som Tesla, bygget sin egen fabrikk. Den ligger i Casa Grande i Arizona – og skal etterhvert kunne produsere opptil 400.000 biler i året.

Var med å rette Tesla-eventyret – nå er de konkurrenter

Puddingen

Men uansett hvor engasjerte Bach og Rawlinson prater, er det én ting det egentlig handler om. Grunnen til at jeg er. Som de ville sagt i Cowbrigde i Wales, der Rawlinson vokste opp: The proof is in the pudding.

Kort fortalt: Du kan snakke herifra til evigheten om hvor bra et produkt er. Men det er først når du får teste det ut i praksis, at du virkelig kan si om det er en suksess.

It´s pudding time!

Her kan du lese om prisene på Lucid-modellene

Hvassere enn den ser ut

Jeg har fått nøkkelen til «min» Dream Edition. En tofarget bil som er svart nede og sølvfarget øverst. Den ser eksklusiv ut. Ingen tvil om det. Ikke på en påtrengende måte. Mer diskret, avrundet og elegant. Ingen spoilere eller vinger her, nei.

– Jeg skjønner ikke hvorfor den må død og liv må se så aggressiv ut. Jeg mener, den kjører fra alt annet, uansett.

Sitatet er hentet fra designsjefen, Derek Jenkins. Og han har unektelig et poeng. Dette er ikke en show off-bil. Men ikke la deg lure av det fredelige utseendet. Den kan bite hodet av deg, på et øyeblikk.

Dette kan bli markedets råeste elbil

Grønt lys – full gass!

Det får en stakkars Ford Mustang-eier erfare i et lyskryss. Vi ligger parallelt i et lyskryss. Han kikker bort – øynene møttes. På et øyeblikk blir det klart. En kontrakt blir signert – om at nå handler alt om hvem som kommer seg fortest bort til neste kryss. Er det ikke herlig når så barnslige mennesker møtes? 2x74 kilo elbilmuskler og firehjulsdrift – mot 5-liters V8 muskelbil og bakhjulsdrift.

Vi ser framover igjen. Følger med på lysene. Rødt ... Grønt!

Den påfølgende eksplosjonen av akselerasjon er noe av det sykeste jeg har opplevd. Jeg må klamre meg fast i rattet.

Lucid vinner ikke duellen. Den fullstendig ydmyker et amerikansk bilikon.

Lucid med firehjulsdrift lar seg ganske enkelt ikke affisere av sportsbiler. V8 eller noe annet. Superbil er trolig ikke nok, heller. Skal du hamle opp med Performance-utgaven til Lucid i en akselerasjonstest, bør du stille med en hyperbil.

Bare så vi ytterligere har satt akkurat dette med ytelser på plass: Det er et utømmelig hav av krefter i denne bilen. Helt og holdent utømmelig! Og du har de tilgjengelig hele tiden. Umiddelbart. Den er sensasjonelt rask!

Bekrefter rekordlang rekkevidde

Vindsus

Når det gjelder komfort og kjøreegenskaper er det ikke en like klar knock out. Joda, Dream Edition – med sitt avanserte og justerbare understell – gir mye komfort. Men her har Mercedes lagt lista høyt. Jeg synes fortsatt merket med over 100 års erfaring med å bygge bil ligger et hestehode foran.

Samme gjelder støydemping. Det er en del vindsus rundt A-stolpen og de utvendige speilene. Ikke merkbart i lav fart, men når du bikker 80-90 km/t blir det verre. Det samme gjør dekkstøyen, når de digre 21" hjulene møter litt grovt underlag.

Vi haster med å understreke at vi nå sammenligner med selve fanebæreren for komfort. Og Rawlinson vil ikke være enig med meg. Ikke Bach, heller. Det får jeg bare leve med.

Men det skal de ha, at setene er i toppklasse. Passe myke, slik at du tåler å kjøre i flere timer i strekk. Mange justeringsmuligheter er det også – inkludert forlengbar lårstøtte – og du kan få massasje, som seg hør og bør i en slik luksusbil.

Offisielt: Kommer til Europa i sommer

Imponerer i svingene

Etter noen timer på motorvei og kjøring i urbane strøk, kjører vi inn på Highway 9. Den starter i St. Cruz og går via Redwood og Castle Rock State Park til San Jose – og bukter seg som en slange gjennom skogen.

Her får du merke at Rawlinson har jobbet i Lotus. Her våkner den store sedanen til liv. Air ligger stabilt og trygt gjennom svingene. Krenging er mer eller mindre helt fjernet.

Vi har bilen i det mest sporty oppsettet – som heter Sprint. Da blir styringen mye strammere, mer presis og vektet. Pirelli P Zero-dekkene klamrer seg fast og får bilen til å skifte retning imponerende effektivt.

Hvordan får den til dette, da, tenker jeg? Den skal være for tung for dette. Men sving etter sving, den ene skarpere enn den andre, slukes uten å mukke. Noe av hemmeligheten er det finstemte understellet i kombinasjon med lavt tyngdepunkt.

Lucid har foreløpig ikke røpet om de vil sende bilen ut på Nürbrugring. Hvis de gjør det, tipper vi det er en del konkurrenter som vil sitte framoverlent i stolen. For med de musklene denne bilen har, og måte den tøyler de kreftene gjennom svingene, kan den sette en svært sterk tid.

For meg er det største problemet ved aktiv kjøring at A-stolpene i veien. De ligger ganske lavt og er brede. Særlig på førersiden hindrer den meg i å kikke framover i venstresvingene.

Lucid: Slik blir drømme-elbilen

Skjermene

Etter en hektisk økt med aktiv kjøring, er det fint å roe ned tempo på motorveien. Her velger jeg også å aktivere massasjen. Nå snakker vi!

Interiøret er forresten stilig. Ikke revolusjonerende – men veldig god sammenskrudd.

Instrumentene og hovedskjermen er integrert i én skjerm. De digitale instrumentene er ryddige og lette og lese. Her får du speedometer, hvor mye som er igjen av batteriet og en illustrasjon som viser om du bruker eller regenerer strøm.

Men jeg skulle ønske jeg kunne konfigurere visningen. For eksempel kunne det vært fint å få navigasjon/telefonliste/media rett foran meg. Det går ikke. Du får kun denne ene visningen.

Head up display er det heller ikke, så du må titte bort på hovedskjermen, hvis du for eksempel skal se på kartet.

I tillegg til hovedskjermen, er det en stående skjerm under. Den lar deg justere innstillingene på bilen, rattet, speil, klimaanlegg og kjøreprogrammene. En litt fiffig løsning, er at du kan heve hele skjermen, og dermed få tilgang til et eget oppbevaringsrom.

Her kan du lese mer om de kommende modellene til Lucid

Mye bagasjeplass

Det er god plass både foran og bak. Selv om bilen er lav, er takhøyden tilstrekkelig, også i baksetet. Beinplassen er også god. Men, gulvet er litt høyere i modellen med det største batteriet. Det gjør at du sitter litt mindre komfortabelt og får knærne litt høyere opp.

Bagasjerommet er også romslig. Lucid har laget et smart oppbevaringsrom på siden, som gjør at har et ledig rom under gulvet til andre ting. Og det er stort. Totalt er bagasjerommet 625 liter.

Dessuten har du et digert bagasjerom foran. 280 liter høres kanskje ikke så mye ut. Men her har du virkelig mulighet til å få med deg mye.

Totalt volum på 908 liter sier sitt. Og det er før du legger ned baksetene. Skipose har du også.

Det er også mulighet for takboks. Lucid lager til og med sin egen takboks, spesielt tilpasset bilen.

Men hengerfeste kan du bare se langt etter. Glem det! Da vi spurte, så de bare rart på oss og ristet på hodet.

Knuser Tesla på rekkevidde

Angrer Musk?

Planen er at Lucid skal etablere seg i Norge mot slutten av året. I USA koster en Lucid Air Dream Edition Performance rundt 1,7 millioner kroner. Før du begynner å legge til ekstrautstyr.

Så er spørsmålet – vil de legge på noe mer, eller trekke fra, når den skal selges i Norge?

Dessuten har du jokeren som ingen vet hva finner på: Norske politikere. Mye tyder på at vi fra 1. januar kan forvente avgifter på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner. Det vil helt klart påvirke prisene på Lucid.

Uansett plasserer den seg helt øverst i prissjiktet. Men så tilbyr den også en helt unik totalpakke: Raskere enn Porsche Taycan Turbo S, bedre rekkevidde enn Tesla Model S, mer plass en Mercedes EQS.

Det var nok ikke helt tilfeldig at Musk tok den telefonen til Rawlinson tilbake i 2009. Spørsmålet er om han angrer på at han fikk revet han bort fra Lotus og fossilbiler. For han kan ha skaffet seg en brysom konkurrent ...

Lucid Air Dream Edition Performance Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, en motor på hver aksling Effekt: 1.111 hk / 1,390 Nm 0-100 km/t: 2,7 sek. Toppfart: 270 km/t Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 118 kWt Rekkevidde: 836 km (EPA, den amerikanske målemetoden) Hurtiglading: 350 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 193 x 141 cm Bagasjerom: 625 / 280 liter Vekt: 2.375 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.850.000 kroner

Video: Her er vårt aller første møte med Lucid Air Dream Edition:

Dette kan bli en revolusjon - eller en total fiasko