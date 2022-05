Derfor tisser Maria og Trine i hagen

– Tiss i hagen!

Det er oppfordringen fra Trine Hvoslef-Eide, som er professor innen plantevitenskap på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Jeg har gjort det i hemmelighet i flere år, men begynner nå å innrømme det mer og mer, sier hun til TV 2.

Verdifullt

SIRKULÆR: Trine Hvoslef-Eide mener vi bør bli bedre til å utnytte næringsstoffene i urinen. Foto: Privat

Hvoslef-Eide mener store verdier går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene.

Hun forteller at urin inneholder både nitrogen og fosfor, som planter trenger for å vokse.

– Jeg synes dette er altfor verdifullt til å gå i vannet vårt. Det er næringsstoffer vi absolutt har bruk for, men som vi sløser i avløpet, mener Hvoselef-Eide.

I tillegg mener hun det vil være vannbesparende, fordi om man tisser sjeldnere i do og mer i hagen spyler man sjeldnere ned i toalettet, samt at man bruker mindre vann til hagevanning.

Urin, som er blandet med vann og brukt som gjødsel, blir kalt gullvann.

– Formidabel effekt

Maria Berg Hestad (40) kunne ikke være mer enig med planteforskeren om bruken av gullvann.

Sivilingeniøren og trebarnsmoren er en ivrig grønnsaksdyrker på fritiden, i sin 300 kvadratmeter store kjøkkenhage i et boligstrøk i Molde.

NÆRINGSRIKT: Maria Berg Hestad har brukt urin som gjødsel i kjøkkenhagen sin i åtte år. Foto: Privat

Både på bloggen «Det grønne skafferi» og i boka «Dyrk enkelt» prøver hun å inspirere flere til å bruke det vi har rundt oss.

– Effekten av å bruke tiss som gjødsel er helt formidabel. Jeg hadde for eksempel en plen som vokste litt dårlig. Jeg helte da gullvann i en ring på plenen. Og bildet av plenen taler for seg selv, sier hun.

TISSERING: Marias plen etter å ha helt gullvann i en ring. Foto: Maria Berg Hestad

Tisset i mammas hage

Hestad har brukt urin som gjødsel i åtte år. Da barna var mindre, bidro alle tre med sine edle dråper til mammas hage. Men nå må hun sørge for leveranse selv.

– Urin er den enkleste og reneste gjødsel. Da er det meningsløst at vi spyler det ned i avløpet, og så blir det et problem et annet sted, og så importerer vi isteden miljøfiendtlig kunstgjødsel fra utlandet, sier 40-åringen.

Også seksjonsleder Frode Hult i vann- og avløpsetaten i Oslo oppfordret nylig byens osloborgere til å tisse i dusjen, for å spare på den sårbare vannforsyningen.

– På grunn av den lange tørkeperioden, kan vi være på vei inn i en ny periode som truer vannforsyningen. Oslos vannforsyning er sårbar, opplyser Hult.

Naboene klager ikke

I løpet av ett år er urinen fra én person nok til å gjødsle 100-350 kvadratmeter dyrket mark. Ekspertene mener at man kan beregne en-to liter per kvadratmeter hage.

UTBLANDET: Mange mener at urin er den enkleste og reneste gjødselen. Foto: Maria Berg Hestad

For å unngå flekkene man får i hagen når for eksempel en hund tisser på plenen, anbefaler planteforskeren ved NMBU å blande ut urinen med én del urin og ti deler vann når man mikser gullvann.

– Det finnes en egen kanne som heter gullkanne. Den tisser man i, blander det ut, og vanner gjorda med sluttresultatet, sier Hvoslef-Eide.

GULLVANN: Fredsrosen, Peace, er gjødslet med Trines gullvann. Foto: Privat

Utblandingen gjør også at man ikke trenger å bekymre seg for at naboen klager over vond lukt, mener planteforskeren.

– Det har aldri vært noen som har klaget på lukt eller noen ting hos meg.