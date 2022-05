Det er ingen liten begivenhet når det kommer en helt ny utgave av Range Rover. Modellen debuterte i 1970. og har ikke blitt solgt i mer enn fire generasjoner til nå. I år er det klart for den femte. Vi i Broom har akkurat prøvekjørt den i Danmark. Nå er det ikke lenge til de første norske kundene skal få bilene sine. Og dem er det overraskende mange av:

Den norske importøren av Jaguar Land Rover har nemlig solgt 196 eksemplarer av den nye Range Roveren, før den offisielt er i landet. Det er isolert sett et svært høyt tall for en bil i denne klassen. Og ikke minst er det imponerende når vi ser på prislappen på bilen.

Rimeligste utgave koster nemlig fra rundt 1,7 millioner kroner. På den mest solgte modellen som er 510e Autobiography er startprisen 2.053.900 kroner – mens de som har kjøpt bilen med V8 bensinmotor må bla opp fra 2,45 millioner kroner.

Kunder fra andre merker

Det er viktig å understreke at alt dette er fra-priser. Range Rover tilbyr mye fint og helt sikkert fristende utstyr. Dermed blir også sluttsummen høyere. Regner vi en snittpris på 2 millioner for bilene som er solgt så langt, tar vi neppe veldig hardt i. Dermed snakker vi samlet omsetning på rundt 400 millioner kroner, bare for denne modellen.

– Det er svært gledelig å se den mottagelsen nye Range Rover har fått. Salgstallene forteller om en fantastisk aksept i markedet og viser hvor sterk merkevaren Range Rover er. Ingen har vel så lange tradisjoner og så god historie i luksus SUV-segmentet. Range Rover har en trofast kundegruppe som har vist stor interesse for den nye modellen, samtidig som den klasseledende rekkevidden på plug-in modellen viser seg å hente mange kunder fra andre merker, sier Marius Myre Eng som er salgssjef hos den norske importøren.

Designet er umiskjennelig Range Rover og med et ganske dristig hekkdesign.

Skille seg fra mengden

At nordmenn kjøper dyre biler har vi sett mange eksempler på de siste årene. Her har kjøpevanene endret seg til dels mye.

– Siste generasjon av biler som Volvo X5 og Volvo XC90 har solgt historisk godt. På elbilfronten ledet Tesla an. Første med Model S, så Model X. Nå har både Porsche og Audi solgt svært godt av sine dyreste, elektriske modeller. Samtidig ser vi også at markedet for virkelig eksklusive biler har økt betydelig, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han mener mange strekker seg litt ekstra langt når de skal kjøpe helt ny bil.

– Det er mange som vil ha noe som skiller seg fra mengden. Her er også nyhetens interesse viktig. For Range Rovers del er det lenge siden forrige nye modell. Det gjør at mange nok har ventet på denne, i tillegg til at den kommer som ladbar hybrid og med det blir ekstra attraktiv for mange. I denne kjøpegruppen er det nok en del som tenker at lading og ladekøer er noe de kan klare seg uten, sier Møller Johnsen.

Innvendig er luksusfaktoren som ventet svært høy.

Luksus og elektrifisering

Range Rover har dratt på skikkelig med den ladbare utgaven. Den har offisiell, elektrisk rekkevidde på hele 113 kilometer. Dermed ligger driftskostnadene an til å bli lave, også for lengre turer.

Henrik Schanche er sjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Som hos veldig mange andre bilprodusenter, handler mye nå om elektrifisering også hos Land Rover/Range Rover:

– I et større og mer langsiktig perspektiv er det veldig inspirerende å ta med oss dette momentet ved lanseringen av vår flaggskipmodell nå som Jaguar Land Rover beveger seg i en ny retning. For fremtiden konsentreres all innsats på moderne luksus og elektrifisering for hele modellutvalget på både Jaguar og Land Rover, og med første helelektriske Land Rover som har planlagt lansering i 2024, sier Henrik Schanche som er sjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Nye Range Rover skal også komme som elbil, den er klar i 2024.

De fleste vil ha sort

Litt fakta om Range Roverene som har blitt bestilt så langt: Over 90 prosent av kjøperne har gått for standard akselavstand, resten har kjøpt den lange utgaven.

Ladbare P510e er den mest populære drivlinjen, etterfulgt av V8 bensin som er valgt av hele 38 kunder. På utstyrsnivå peker Autobiograhy seg ut som det klart mest attraktive. På fargevalg er Range Rover-kjøperne en ganske konservativ gjeng. Santorini Black er klart mest kjøpte farge, foran Carphatian Grey og Belgravia Green.

