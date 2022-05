Disse symptomene må unge kvinner i arbeidslivet være obs på

Mange av oss har i perioden kjent på følelsen av å brenne lyset i begge ender, og hvis man ikke driver med brannslukning, kan man fort bli utbrent. Ifølge Norsk Helseinformatikk blir også stadig flere borte fra jobben på grunn av utbrenthet.

Lege Harald Dobloug forklarer at utbrenhet handler om at man har brukt litt for mye ressurser over litt for lang tid.

– Som regel handler det om at arbeidssituasjonen har vært litt for tøff over lang tid, og da snakker vi gjerne om måneder til år, forteller han til God morgen Norge.

Dobloug forteller at dette presset også overføres til andre arenaer i livet, som i det sosiale livet, i oppdragelsen av barna og lignende.

– Det handler om at man har brukt litt mer krefter enn det man har, og at det mentale batterier er blitt brukt opp. Man kan sammenligne det med at man spiser litt for lite. Du kan gjøre det ganske lenge og det går bra, for bare tærer på kroppens ressurser, men på ett tidspunkt er det ikke mer å hente. Da er det stopp, og det er da vi vanligvis bruker ordet utbrent.

Ifølge Dobloug er kvinner mer utsatt enn menn, og jo yngre man er, jo mer utsatt er man.

– Dessverre er det sånn at unge kvinner er mer utsatt, gjerne tidlig i arbeidslivet, hvor du kommer inn i en arbeidssituasjon hvor du skal tilfredsstille alle eller at du er flink til å sette andres behov foran deg selv, og der er nok kvinner litt dårligere enn menn.

Symptomer

Det å bli utbrent skjer ikke over natten. Det starter gjerne med milde symptomer som at man føler seg mye trøtt og sliten – uten at man klarer å hente seg inn. Manglende motivasjon og kortere lunte er også vanlige symptomer.

– Vi mennesker er avhengige av å ha litt overskudd til å se lyst på ting og ta ting litt som det kommer, men hvis det begynner å forsvinne og motivasjonen til å jobbe begynner å forsvinne, da kan det være et faretegn på at man begynner å nærme seg det man kaller utbrenthet, sier han og fortsetter:

– Også kan det gå så langt at man får symptom på depresjon og at man rett og slett ikke finner glede over noe som helst. Man sover dårlig, appetitten blir dårligere og da har det gått mye lenger.

Også fysiske symptomer kan forekomme – såkalte psykosomatiske symptomer.

– Psyko er det som har med hjernen og tankene våre å gjøre og somatikk handler om kroppen, og at kroppen begynner å si ifra om at det er et eller annet i psyken vår eller vår mentale helse som ikke er helt bra.

– OPPSØK LEGEN: Mange kvier seg for å dra til legen når de er slitne. Harald Dobloug oppfordrer alle å oppsøke fastlegen sin, dersom de føler seg utbrent. Foto: God morgen Norge

Klassiske symptomer på dette er magesmerter, svimmelhet og hodepine. Dermed kan det være vanskelig for både pasienten og legen å lokalisere hva som egentlig er årsaken til disse plagene.

Dobloug forklarer at legen alltid må utrede for de mest alvorlige sykdommene først. Hvis prøvene og undersøkelsene ikke gir noen konkrete svar, påpeker han at det er viktig at legen begynner å grave i om hvordan vedkommende egentlig har det – både på jobb og privat.

Dersom legen kommer fram til at vedkommende er utbrent, har man likevel ikke krav på sykepenger. Dette er likevel ingen hindring for en sykemelding, ifølge Dobloug.

– Rent byråkratisk er det sånn at diagnosen utbrenthet ikke gir rett til sykepenger, men tilstanden gjør det. Legen må rett og slett sette en annen diagnose på det, som kanskje er litt paradoksalt, men det er sånn systemet er satt opp.

Forebygging og behandling

Fordelen med denne diagnosen er at den er irreversibel. Prosessen kan også snus med relativt enkle grep. Ifølge Dobloug bør man sette i gang med dette allerede før man merker det.

– Man må være litt tøff med seg selv og stille seg selv spørsmålet: «Bruker jeg mer krefter enn det jeg egentlig har? Setter jeg mine egne behov øverst?». Jeg tror det å kunne si nei er kanskje det viktigste – og slippe å gå rundt med dårlig samvittighet etterpå, sier han og utdyper:

– Disse personene som gjerne får disse plagene, er folk som hele tiden er opptatt av å gjøre en god nok jobb og sitter kanskje og grubler mye på om det var bra nok eller om de gjør ting på en tilfredsstillende måte. Mange sier at det å gå litt mer faen er et bra prinsipp og det er jeg helt enig i. Gi litt mer faen, si mer nei og kjenn på hva som er riktig for deg å gjøre og ikke tilfredsstill alle andre hele tiden.

Dersom man har møtt den berømte veggen, mener Dobloug at samtalen med legen avgjørende. Dersom legen setter en mer alvorlig diagnose med det samme, som for eksempel kornisk utmattelsessyndrom eller el-overfølsomhet, kan det gi et dårligere utgangspunkt for veien videre. Han tror heller på å gi pasienten sykemelding i en kort periode og håpe det å koble av fullstendig vil hjelpe mye.

– Blir alle helt friske?

– Ja, man gjør det heldigvis. Men man må ta det på alvor. Jeg tror at det å få en pause og en sykemelding er kjempeviktig, men at man ikke går tilbake i det gamle sporet igjen – det er veldig viktig. Man klarer å hente seg inn og få ladet opp de to-tre prosentene man trenger på kort tid, men det å sørge for at man etter det går med et energioverskudd er veldig viktig.