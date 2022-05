Henter toppscorer: – Hun har en X-faktor

REMA 1000-ligaens toppscorer, Christine Karlsen Alver, blir Molde-spiller fra neste sesong.

Den nåværende Fana-spilleren har signert en toårskontrakt får TV 2 bekreftet.

– Jeg har stor tro på det de holder på med der oppe. Det er gode spillere og trenere, så jeg tror at jeg kan videreutvikle meg der. Jeg får nye utfordringer og kommer meg ut av komfortsonen, og det føler jeg at jeg trenger nå, sier Karlsen Alver til TV 2.

Denne sesongen har 21-åringen fra Bergen scoret totalt 206 mål på 26 kamper. Neste spiller på lista er Camilla Herrem med 188 mål på 26 kamper.

Karlsen Alver har fått tilbud fra både norske og utenlandske klubber, men valget falt på Molde.

– Jeg har lyst til å være med på å ta den første seriemedaljen til Molde, slår bakspilleren fast.

– Jeg er strålende fornøyd med å signere ligaens toppscorer. Christine er målfarlig og en veldig god playmaker. Hun har en X-faktor, sier Molde-trener Tor Odvar Moen til TV 2.

Karlsen Alver har lenge vært med på aldersbestemt landslag, og vært en av Fanas viktigste spillere over flere sesonger.

– Jeg er sikker på at hun kan utvikle seg selv og laget på vei mot toppen. Derfor er jeg veldig glad for at hun gir det en sjanse hos oss, sier Moen og legger til:

– Vi jobber for å bli bedre og få dobbel dekning på posisjonene. Dette er et stort skritt på veien til den ideelle situasjonen.

Molde kom på fjerdeplass i serien og møter nå Byåsen i kvartfinalen i sluttspillet. I første kamp tapte Håndballjentan mot Trondheims-klubben 36-38 etter fire (!) ekstraomganger.

Fana kom på femteplass i serien og møter Sola. I første kamp tapte Karlsen Alver og Fana for Sola 26-30.

– Vi må nullstille oss. Vi har veldig lyst til å få den tredje kampen nå og gå videre i sluttspillet. Det tror jeg vi har alle muligheter til. Vi må være med fra start for å ikke komme de målene bakpå, for de er tunge å hente inn, sier Karlsen Alver.