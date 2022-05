– Noen kan gjerne stusse på at jeg har en slik tatovering

Se Bærum-Gimle på TV 2 Sport 2 og Play mandag fra 18.45

– Jeg er et produkt av omgivelsene mine. Den tøffheten og det aldri å gi opp er en stor del av den jeg er.

Eric Gilchrese er en type som gir 100 prosent. Helt fra oppveksten i Springfield, Illinois, har 34-åringen kjempet med alt han har.

– Jeg faster midt i en finaleserie, så det sier vel nok, sier amerikaneren til TV 2.

Gilchrese er muslim og i år ble Ramadan en utfordring. Bærum-spilleren har vært gjennom et intenst sluttspill uten å kunne fylle på med sårt tiltrengt vann og energi under kampene.

Under Ramadan faster muslimer fra soloppgang til solnedgang. I år varte det fra 1. april til 1. mai.

– Gikk tom for drivstoff

Det har gitt noen ekstra vanskeligheter for Gilchrese i NM-finalene mot Gimle. Bergenserne leder 2-1 over Bærum før kamp fire i Nadderudhallen.

– Jeg bruker det ikke som en unnskyldning. Jeg forsøker å holde meg sterk mentalt, men det er selvsagt en utfordring. Spesielt mot Gimle som spiller så raskt og aggressivt. Det hjelper ikke meg som har litt mindre energi. Jeg kan klare meg uten mat, men å løpe banen opp og ned uten drikke kan påvirke meg. Ting endrer seg jo om man ikke har mat og drikke i systemet.

– I kamp to gikk jeg tom for drivstoff. Jeg var klar mentalt, men fysisk gikk det ikke og jeg fikk kramper. Når du blir så sliten, henger ikke hodet med, heller. Det er helt klart utfordrende, men det er ikke noe jeg kan styre unna.

FERDIG MED RAMADAN: Gilchrese ser frem til å kunne drikke under kampen. Foto: Erik Berglund

Til kamp fire vil han derimot være proppfull av energi.

– Jeg er faktisk i butikken for å handle litt. Familien skal samles om et par timer. Jeg liker helt klart sjansene mine bedre i denne kampen enn i de andre. For om jeg blir sliten og tørst, kan jeg løpe til sidelinjen for å fylle på. Det vil helt klart være en fordel for meg.

Religiøs tatovering på skulderen

Gilchrese er oppvokst som kristen og det ser man godt på hans høyre skulder.

– Jeg konverterte for rundt ti år siden. Konen min er fra Somalia. Jeg var kristen tidligere og har en tatovering av Jesus på den ene skulderen. Når man blir eldre, skjønner man bedre hva som fungerer for den man er. Man må få leve livet slik man selv vil. Det er som det er. Alle har en fortid. Noen kan gjerne stusse på at jeg har en slik tatovering, men det var da og dette er nå. Jeg er mer avslappet og mer i balanse nå.

TØFF KAMP: Gilchrese og Bærum mot Lars Espe og Gimle. Foto: Brage Titlestad

– Kan vippe det til vår fordel

Bærum-trener Mathias Eckhoff ser også frem til å få Gilchrese tilbake på hundre prosent.

– Alle kan jo prøve å drive idrett uten å drikke for eksempel. Når du i tillegg ikke har spist hele dagen blir man jo litt «hangry», og det krever jo litt disiplin og det blir utfordringer med kramper og energi. Han har ikke kunnet gå på så hardt. Han har hatt litt mindre kraft, sier Eckhoff til TV 2.

– Hva får dere med Eric på hundre prosent?

– Han er en av de beste forsvarsspillerne i Norge og han kan påvirke kamper på mange måter. Han kan jo også produsere i angrep og det har han vist tidligere. Hvis han er litt skarpere, litt mer skjerpa og litt mer til stedet kan han vippe det til vår fordel.

– Jeg kritiserer ikke noens religionsutøvelse, det er hans valg. All ære til ham som har den disiplinen. Jeg kjenner en del muslimer som har et mer løst forhold til det når de skal ut å prestere, men for Eric er det viktig å være veldig disiplinert, fortsetter treneren.

Før fjerde finalekamp er det ingenting som kan stoppe pointguarden fra USA i jakten på kongepokalen. Erfaringer fra store nedturer har formet basketspilleren.

– Jeg prøver alltid å kjempe meg gjennom uansett hvilke utfordringer jeg får servert, sier Gilchrese.

– Når du mister noen du har veldig nært, gjør det noe med deg. Du ser litt annerledes på livet etter det. Jeg mistet moren min, men jeg er her fortsatt og jeg klarer meg. «The show must go on». Siden jeg klart det, føler jeg at jeg kan komme meg gjennom alt. Uten de vanskelige tingene hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier en alvorlig Gilchrese, før humøret raskt er tilbake på topp og tanken på mandagens kamp dukker opp.

– Gimle gjør seg klare til å løpe meg i senk, så jeg må få i meg mer væske og forberede meg.

