Her blir gruvedemonstrantane bore vekk av politiet

I den lille bygda Vevring utanfor Førde i Sunnfjord, har 30 aksjonistar frå Natur og Ungdom igjen klarta over gjerdet i håp om å stanse anleggsarbeidet ved Førdefjorden.

Dei har halde vakt i over ei veke, for å hindre at det omstridde gruveprosjektet til Nordic Mining kan starte.

Onsdag blir aksjonistane fjerna frå staden av politiet.

Politiaksjon

– Me såg oss nøydd til å be politiet om hjelp til å handtere situasjonen, seier Kenneth Nakken Angeldal, driftsdirektør i Nordic Mining.

Rundt kl 09.30 var politiet på plass ved Engebø for å be aksjonistane om å flytte seg frå anleggsområdet.

Aksjonistane fekk 15 minuttars åtvaring, før dei blei bore vekk frå staden og arresterte.

– Me gir oss ikkje etter ei runde. Me har fleire lokale motstandarar og aksjonistar som er klare til å lenke seg fast, seier Simon Balsnes, nestleiar i Natur og Ungdom.

DEMONSTRERER: Mange demonstrantar har møtt opp for å demonstrere mot gruveprosjektet. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

Omstridd prosjekt

I over ei veke, har aksjonistar frå Natur og Ungdom halde vakt ved anleggsområdet ved Engebø, for å hindre at det omstridde gruveprosjektet til Nordic Mining kan starte.

– No må næringsministeren ta til vet og stanse dette prosjektet, seier Balsnes.

Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 tonn gruveavfall i Førdefjorden. Selskapet ønskjer å utvinne minerala rutil og granat.

Prosjektet har vore omstridd, og det er ikkje første gong at aksjonistar og lokalbefolinga har tatt turen til Engebø for å markere sin motstand.

Denne motstanden, i tillegg til konsekvensutgreiingar, reguleringsprosessar og fleire rundar innom ulike klageinstansar, har ført til at prosjektet har dratt ut i tid.

MOT GRUVEPROSJEKET: Aksjonistar frå Natur og Ungdom og folk frå lokalbefolkningen markerer si misnøye med prosjektet. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

– Trist

Angedal seier dei i utgangspunkteter positive til at folk møter opp, engasjerer seg og demonstrerer for det dei trur på. Difor har dei gitt aksjonistane eit område dei kan bruke til å demonstrere. Han synest det er trist at dei gjekk utover dette, og tok ulovlege grep for å demonstrere mot prosjektet.

– Eg synest det er uheldig at aksjonistane ikkje har halde seg til det tilrettelagte området me har gitt dei. Me har fått ein godkjent byggesak frå Sunnfjord kommune, og vil starte å gjere førebuande arbeid. Det inneber å ta ned skog og rydde området etter gammal aktivitet, og rive gamle gardar og fritidsbustader, der nokre er i svært dårleg fatning.

REDD FJORDEN: Demonstrantane vil at Førdefjorde ikkje skal nyttast til fjorddeponi. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

– Urettferdig

– Det følest utruleg urettferdig at me har ei forvaltning i Noreg som tillet enorme miljøøydeleggingar. Her må 16, 17 og 18-åringar tømme sparekontoen sin ved å betale bøter eller sitte på glattcelle for å stanse eit så forferdeleg prosjekt, seier Balsnes.

– Men det de gjer her er jo ulovleg?

– Det er eg klar over, men miljøkriminaliteten er eit større lovbrot enn at vi sit på ei gravemaskin og nektar å flytte oss, seier Balsnes.