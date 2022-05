Erna er fortsatt stjerna

Erna Solbergs appetitt på velgere, ikke minst fra Sylvi Listhaug, er det som setter en effektiv stopper for Frp-fremgang.

Høyre opplever bunnsolid lojalitet fra tidligere velgere. Kantars mai-barometer, utført på oppdrag for TV 2, viser at 92 prosent av de som stemte på Høyre i fjor, ville stemt på partiet igjen i dag. Høyre henter netto hundre tusen velgere fra Frp og Ap. Med oppslutning på over 28 prosent, må Jonas Gahr Støre gå nesten fem år tilbake i tid, altså før stortingsvalget i 2017, for å finne sist gang Ap var målt like høyt som Høyre er nå.

Arbeiderpartiets tilbakegang siden valget skyldes i hovedsak velgerflukten til Høyre, men Støre mister også netto velgere til Rødt, SV og Venstre. I tillegg til at mellom hver fjerde og femte Ap-velger fra sist har satt seg på gjerdet. Det utgjør så mye som 170.000 velgere.

Senterpartiet opplever katastrofal lav lojalitet. Kun 44 prosent av velgerne fra i fjor høst sier de ville gjentatt det om det var valg i dag. Velgerne til Trygve Slagsvold Vedum forsvinner i alle retninger. Av partiets over 400.000 velgere fra sist valg, forsvinner netto 34.000 til Frp, 28.000 til Høyre, 20.000 til Ap og åtte tusen til SV. I tillegg har 113.000 desillusjonerte Sp-velgere hoppet opp på gjerdet. De ville ikke brukt stemmeretten sin om det var valg i dag. Den eneste trøsten til Vedum i et ellers bekmørkt partibarometer, er at han går 0,9 prosentpoeng frem. Det er første gang siden juli i fjor at Senterpartiet går frem på et av Kantars månedlige partibarometre for TV 2. Den gang fikk Senterpartiet 19,1 prosents oppslutning.

Frp går noe tilbake, men det kan trolig leses som en korrigering fra et kraftig hopp sist måned. Sylvi Listhaug, som nettopp ble gjenvalgt som partileder, må dermed konstatere at Frp har «rykket tilbake til start». Partiet har ligget jevnt rundt resultatet fra valgnederlaget i fjor høst, og makter ikke å hente ut noe gevinst på at vi har en upopulær rødgrønn regjering. Selv om Frp henter 34.000 velgere fra Senterpartiet og 23.000 fra KrF, så mister Listhaug like mange til Høyre. Frp kommer fullstendig i skyggen av storesøsteren på borgerlig side.

Venstre mister hver femte velger fra sist til Høyre, men henter inn igjen fra Ap, Senterpartiet og unge velgere som ikke hadde stemmerett i fjor.

KrF ligger fortsatt i stabilt sideleie under sperregrensen. Partiet klarer bare å holde på tre av fire gamle velgere. Det skyldes i all hovedsak at hver femte KrF-velger fra i fjor har meldt overgang til Frp.

I motsetning til forrige måned, så er det rødgrønt flertall på målingen, og det skyldes fremgangen til Rødt, SV og MDG. For det er et helt annet flertall enn det de har i dag. Mens regjeringspartiene Ap og Senterpartiet i dagens storting kun trenger støtte fra SV for å få flertall, hadde de trengt støtte fra både MDG og Rødt i tillegg hvis denne målingen ble valgresultatet.

Rødt plukker med seg flest velgere fra Ap, men forsyner seg også av velgere fra alle andre partier, bortsett fra Høyre og KrF.

SV har også større oppslutning enn ved valget sist, noe som i all hovedsak skyldes at de plukker med seg et par titalls tusen velgere fra Ap og Sp.

MDG løftes i hovedsak over sperregrensen av de aller yngste velgerne, de som ikke hadde stemmerett i fjor.