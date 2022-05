Giro-deltakelsen kan være kroken på døren for spurtkongens rekorddrøm

Mandag ettermiddag ble det bekreftet at veteran og superspurter Mark Cavendish blir å se på startstreken i årets utgave av Giro d'Italia.

Rittet, som er regnet som en av tre «Grand Tours», går av stabelen i Budapest fredag.

36-åringen blir den store profilen i Quick-Step Alpha Vinyl-laget gjennom det italienske treukersrittet. Veteranen fra Isle of Man har deltatt i rittet fem ganger tidligere, og står med hele 15 etappeseire.

– Mark er vår mann på de flate etappene i Italia. Han har vunnet mye i Giroen, og kan stole på sterke medhjelpere og god støtte i massespurtene, sa Quick-Steps sportsdirektør Davide Bramati.

Men Cavendishs Giro-deltakelse kan tyde på at laget har andre planer for sommerens høydepunkt – den 109. utgaven av Tour de France.

– Ønsker å vinne femti etapper til

«Manxraketten» slo kraftig tilbake i fjorårets Tour, etter noen tøffe år preget av sykdom og depresjon.

REKORDJAKT: Cavendish mangler bare én reprise av dette resultatet, da han vant den tiende etappen i fjorårets Tour de France, for å sikre seiersrekorden i rittet . Foto: Stephane Mahe

Cavendish vant den grønne poengtrøyen for andre gang i karrieren, og med fire etappeseiere tangerte han den legendariske seiersrekorden til Eddy Merckx. Begge står med 34 etappeseire i rittet.

Det var derfor naturlig at 36-åringen ville tilbake til Frankrike i sommer for å jakte nye etappeseire, slik at han kan holde den gjeve rekorden for seg selv.

– Jeg føler meg veldig bra. Jeg ønsker å vinne femti etapper til i Touren, så det at jeg er 36 år plager meg ikke, sier Cavendish i Eurosports podcast «The Breakdown».

Men foreløpig tyder mye på at Quick Step kommer til å satse på lagkamerat og spurttalent Fabio Jakobsen under sommerens store sykkeleventyr.

Frykter å bli satt opp mot spurtkollega

25 år gamle Jakobsen vant også en grønn trøye i et av de store profesjonelle, europeiske etapperittene i fjor. Nederlenderen sikret seg poengtrøyen i Spania rundt, og har tatt med seg den gode formen inn i årets sesong.

Hittil i år står han med seks etappeseire og to poengtrøyer.

På en treningsleir i januar uttalte Jakobsen seg om Cavendish og sesongens store mål.

TOUR-DEBUTANT: Fabio Jakobsen har vist gryende form denne sesongen, og satser høyt i det som kan bli hans første Tour de France-start. Foto: Ander Gillenea

– Han vet at Touren er målet mitt, og at han skal sykle Giroen. Men han er klar som reserve. Det gjør han som ingen andre. Og jeg tror han er fornøyd med den rollen, sa nederlenderen den gangen.

I podkasten erkjenner Cavendish at han frykter at han selv og Jakobsen blir satt opp som konkurrenter om spurterrollen i laget, i forkant av det franske treukersrittet.

– Det som skremmer meg med en slik konkurranse, er at det skal skapes mellom oss selv om vi har vært der for hverandre. Av erfaring vet jeg hva som skjer når pressen ønsker å skape et slikt rivaloppgjør. Det blir ikke pent, sier Cavendish.

Thor Hushovds gamle rival mener duellen kan være en grobunn for friksjon og splid mellom to lagkamerater som i dag har et godt forhold seg imellom.

– Vi er ikke slik, og vi ønsker ikke å bli slik. Det er derfor jeg motvillig snakker om det, for jeg ønsker ikke å «falle ut» med en kamerat på grunn av noe som er utenfor vår kontroll. Det som er under min kontroll er å ikke snakke om det, forklarer Cavendish.

Sist gang veteranen deltok i Giroen var i 2013. Den gangen vant den tidligere verdensmesteren fem etapper, og tok sin første og foreløpig eneste poengtrøye i rittet.