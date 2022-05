Ny bønn fra Oslo kommune: – Nå må vi spare på vannet

– Vi har mindre vann enn normalt i Oslos vannmagasiner. Det er ikke fare for at vannet forsvinner fra springen, men for å unngå vannmangel trenger vi din hjelp, skriver kommunen i en pressemelding.

Oppfordringen om å spare på vannet, ble også sendt ut til alle innbyggerne på SMS.

Også i januar ba kommunen innbyggerne om å rasjonere.

Lite nedbør over lang tid og nødvendig nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig.

– Vi ber deg spare vann der du kan, slik at du og alle andre i byen kan fortsette å bruke vann til de viktigste tingene i livet, skriver kommunen mandag.

Oslo kommune har også kommet med en rekke forslag til hvordan innbyggerne kan begrense vannbruken:

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.

Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.

Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.

Unngå å vaske bilen ofte.

– Dette er enkle tiltak i hverdagen, men som i sum vil bety mye i den store sammenhengen, skriver kommunen.