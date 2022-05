Kan bli kritisk vannmangel – slik kan det ramme i hverdagen

Mens store deler av verden har blitt tvunget til bevissthet, har Norge hatt rikelig tilgang på vann. Det har ført til dyre vaner.

Vi vanner plenen grønn, spyler grusen fra gaten bort, og vasker bilen jevnlig ren.

Vannet står som regel på når vi pusser tenner, og er vi ekstra trøtte på morgenen, blir det noen minutter ekstra i dusjen.

Om utviklingen fortsetter, er dette goder vi ikke lenger kan ta oss råd til.

Sannheten er at det er usedvanlig tørt i Oslo-området, og at vannmagasinene er på et lavt nivå.

Det har allerede fått synlige konsekvenser for nærområdene og naturen rundt oss.

LITE VANN: Hakkloa i Nordmarka hadde svært lav vannstand i slutten av april. Foto: Anders Heger / Privat

– Kan ikke huske tilsvarende

– Alle som går i marka, har merket seg dette, sier Anders Heger.

Han er forfatter, jobber i forlaget Cappelen Damm, men intervjues først og fremst som ivrig markabruker i denne saken.

Det hele begynte i vinter.

– Noen steder har det ikke vært mer enn 20 cm, selv midt på vinteren. Jeg kan nesten ikke huske et så tynt snølag, sier Heger.

På en sen apriltur til Gjerdingen, som er et stort vann langt nord i Nordmarka i Oslo, ble han også overrasket over den lave vannstanden.

– Du innser det først når du står der. Dette er ett av de største vannene i Nordmarka, og seks meter er tappet bort. Det er helt vanvittige mengder vann som er borte, sier han.

Gjerdingen er nedtappet på grunn av rehabilitering av dammen. Det samme gjelder Store Daltjuven, som ligger nedenfor.

NEDTAPPET: Slik så Gjerdingen ut i slutten av april. Foto: Anders Heger/privat

Ifølge Vann- og avløpsetaten var rehabilitering av dammen nødvendig, siden den ikke oppfyller damsikkerhetsforskriften.

Timingen kunne imidlertid vært bedre. Gjerdingen står for hele 15 prosent av magasinfyllingen i Maridalsvassdraget, og Oslo er allerede seks måneder inn i en tørkeperiode.

Andre vann i Nordmarka, som Katnosa, er imidlertid ikke påvirket av arbeidet.

– Også dette vannet har ekstremt lav vannstand, mener Heger.

Han reagerte også på hvor kort tid det gikk mellom snøsmeltingen og fare for skogbrann.

– Samme dag som snøen gikk, kom det varsel om fare for skogbrann. Jeg kan ikke huske noe tilsvarende, sier Heger.

Uvanlig lite nedbør

28. januar sendte Oslo kommune ut en pressemelding: Lite nedbør over lang tid og nødvendig nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig.

Kommunen ba innbyggerne om å rasjonere vannet for å forhindre en vannkrise.

Tre måneder senere er kommunen usikker på om folk har fått med seg oppfordringen.

Frode Hult er seksjonsleder i vannmiljø i Vann- og avløpsetaten i Oslo. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Det er omtrent det samme vannforbruket nå som før oppfordringen. Vi ser at beskjeden kom i en krevende tid med slutten på en pandemi og krig, sier Frode Hult, som er seksjonsleder i vannmiljø i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Ifølge Yr falt det bare 13,2 millimeter nedbør i perioden 25. februar til 21. april. Aldri før har det blitt registrert så lite.

– Uvanlig lite nedbør det siste halvåret kan gi store utfordringer med tørke, skriver Yr på Twitter.

Maridalsvannet og tilknyttede vann og elver står for 90 prosent av vannforbruket til Oslo. Dette gjør drikkevannsforsyningen til hovedstaden veldig sårbar.

I uke 17 var vannstanden i Maridalsvannet nede på 69 prosent sammenlignet med 91, som er normalt for denne tiden av året, viser oppdaterte tall fra Vann- og avløpsetaten.

Oslo har fire tiltaksnivå ved vannmangel og er nå på nivå én. Dersom vannstanden kommer ned på 61 prosent, vil det bety strengere tiltak for å spare vann.

Mandag sendte kommunen en ny bønn på SMS til alle Oslos innbyggere.

«Vi ber deg spare vann der du kan, slik at alle i byen kan fortsette å bruke vann til de viktigste tingene i livet».

LAV VANNSTAND: Ved Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet stikker det opp steiner som vanligvis ikke er så synlige. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vannsparing er synlig

Oslo kommune har selv tatt grep, men har foreløpig lagt seg på et beskjedent tiltaksnivå for å spare vann.

Vannføringen i Akerselva, hvor Maridalsvannet munner ut, er senket.

MINDRE VANN: Vannføringen i Akerselva er senket fra 15.000 liter per sekund til 1000. Dersom det senkes ytterligere, kan det få konsekvenser for dyrelivet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg får Oslo ti prosent av det totale vannforbruket sitt nå fra Bærum og Romerike vannverk.

Kommunen bruker også mye mindre vann enn normalt i vårrengjøringen av gater og fortau. De dropper den daglige spylingen av Karl Johans gate, vasker ikke bussene så ofte som de pleier og lar flere av byens fontener stå tørre.

Dersom regnet uteblir og forbrukerne ikke tar vannmangelen på alvor, kan tiltakene bli mer inngripende i hverdagen.

– Vi er litt bekymret for at denne tørken skal vare. Da blir vi nødt til å sette inn tiltak som folk faktisk merker godt, Hult.

SPARER: Ifølge Oslo kommune brukes det betydelig mindre vann til den årlige vårrengjøringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan bli strenge begrensninger

På tiltaksnivå to vil kommunen stoppe bruk av kommunalt vann til vanning, vannfyllerier og fontener. På aksjonsnivå tre vil det innføres restriksjoner på vanning av hage og grøntområder, samt bilvask.

– Vi kommer ikke til det andre eller tredje aksjonsnivået med det første, men det kan skje tidlig sensommer, sier Hult.

På nivå fire, som er det høyeste nivået, må vi ta i bruk vann som ikke er en del av vannforsyningen. Det betyr at Oslo-folk som får vann fra disse områdene må koke vannet fordi det ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften.

Da risikerer innbyggerne også å miste tilgang til friluftsområder, som Nøklevann, som over 100.000 mennesker sokner til.

MYE BRUKT: Nøklevann er et populært vann i Østmarka, som ligger i nærheten av Bydel Østensjø. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Blir vannet tatt i bruk som drikkevannskilde, blir det forbud mot bading, fisking, grilling og telting.

– Det er ikke sannsynlig i år, men to tørre år på rad, er Oslo veldig sårbar for. Så hvis det tørre været fortsetter sånn som nå, så vil det være nødvendig i 2023.

To tørre år på rad har skjedd flere ganger før, senest i årene 1995 og 1996. Da var vannstanden nede på 30 prosent, som er svært alvorlig.

Hult håper på nedbør, særlig i marka.

– Nå er vi et halvt år inn i en tørkeperiode hvor vannmagasinene er nedtappet. Hvis denne tørken fortsetter, vil det bli kritisk. Dette er ikke noe som skjer over natten, dette kommer snikende over tid.

Kan bli avgjørende

Ifølge Hult er det nå viktig å kunne spare på vannet i alle mulige sammenhenger.

– Hvis alle er flinke, både samfunnet og innbyggerne, er det ikke sikkert at vi når neste tiltaksnivå. Eller i hvert fall at det kommer på et senere tidspunkt og varer i et kortere tidsrom, sier Hult.

For å illustrere hvor effektivt det er å innføre noen tiltak i hverdagen som sparer på vannet, har Oslo kommune kommet med tre eksempler.

Dusjer du lenge?

FORBRUK: Vi forbruker gjennomsnittlig 12 liter vann per minutt når vi dusjer, ifølge Oslo kommune. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ved å redusere tiden fra ti til fem minutter, kan én enkeltperson hvert år spare 22.000 liter vann. Hvis hele Oslo gjør dette, sparer kommunen totalt 15,4 milliarder liter vann hvert år.

Lar du vannet renne når du pusser tenner?

SLØSING: Dersom du lar vannet renne, bruker du i gjennomsnitt 19 liter vann på en tannpuss. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Skrur man i stedet av vannet, kan én enkeltperson hvert år spare rundt 13.800 liter vann. For Oslo utgjør dette 9,6 milliarder liter vann spart på ett år.

Lar du vannsprederen stå på?

MANGE LITER: En standard vannspreder bruker mellom 1000 og 1500 liter per time. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mellom 1000 og 1500 liter vann per time er cirka like mye vann som ti personer bruker på ett helt døgn. Om sprederen står på i 24 timer, så har én eneste vannspreder brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid.

– Vi er 700.000 mennesker i Oslo, og hvis alle gjør litt, betyr det faktisk mye. Da er det heller ikke sikkert tiltakene trenger å bli så inngripende, sier Hult.