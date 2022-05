Gianna Bryant hylles i Nike-lansering

I januar 2020 mistet basketballstjernen Kobe Bryant og datteren Gianna Bryant livet i et helikopterkrasj. Syv andre omkom også i ulykken.

I tiden etter har faren og datteren blitt hyllet gjennom blant annet en statue av de to på ulykkesstedet.

Nå blir Gianna hyllet i forbindelse med det som skulle være 16-årsdagen hennes. I en eksklusiv lansering slapp nemlig Nike skoen «Mambacita Sweet 16». Det skriver CNN.

Prisen på skoene ligger på 180 dollar, men vil derimot trolig gå for en høyere pris på bruktmarkedet.

Hyller datteren

Vanessa Bryant, enken til Kobe og moren til Gianna, har lagt ut en rekke innlegg på Instagram for datteren.

– Jeg er så fornøyd med måten disse Mambacita-skoene kom ut til ære for datteren min, Gigi. Takk @Nike, skriver hun på et av disse.

I et notat på et av bildene står det at skoen er inspirert av Giannas motstandsdyktige ånd og kjærligheten hun hadde for basketballen, familien, vennene og samfunnet hennes.

«En del av arven hennes handler om å bygge en bedre fremtid for alle jenter og kvinner i idretten, et steg om gangen», står det deretter.

– Når unge «hoopers» går inn i parker, oppkjørsler, treningssentre og arenaer rundt om i verden, vil Gigis ånd fortsette å inspirere dem. Med lidenskap, med kjærlighet, med hjertet, skriver Nike Basketball på Instagram.

«Hooper» er en betegnelse for baskeballspillere som skiller seg ut på banen.

Nike sin offisielle side på Instagram har også lagt ut en hyllest-video til Gianna.

– Det handlet aldri om hva hun fikk fra basketball. Det handlet alltid om hva hun ga tilbake. Gigi ga inspirasjon til hennes lagkamerater, mentorer og den neste generasjonen.

Forlenget samarbeidet

Nike har tidligere hatt et sneakers-samarbeid med Kobe Bryant, men i april 2021 ønsket ikke Vanessa Bryant å fornye kontrakten. Tidligere i år ble det derimot annonsert at samarbeidet fortsetter, ifølge Input.

– Vi er glade for å kunngjøre at samarbeidet vårt med Nike kommer til å fortsette! Jeg er så stolt over at min manns sko fortsatt er de mest brukte av spillere på NBA-baner, og at etterspørselen etter skoene hans fortsatt er så ønsket av fansen hans rundt om i verden, skriver Vanessa i et innlegg på Instagram 25. mars.

– Med dette nye samarbeidet, vil fans snart kunne ha tilgang til Kobe og Gigi Nike-produktet i årene som kommer.

Hun legger deretter til at Nike vil donere alle nettoinntektene årlig for Giannas sko til Mamba og Mambacita Sports Foundation (M&MSF), som er en ideell organisasjon for undertjente unge idrettsutøvere. Organisasjonen ble grunnlagt til minne for Kobe og Gianna.

– Utsolgt på to minutter, skriver organisasjonen på deres Instagram-side.