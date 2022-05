Elektriske Mustang Mach-E er en knallsuksess i Norge. Siden den første store båtlasten ankom landet i slutten av april 2021, har det blitt registrert over 7.000 eksemplarer på norske skilter.

Nå kommer Ford med en gladnyhet til eierne – og alle dem som vurderer å kjøpe en Mach-E. De har nemlig fått økt godkjent tilhengervekten på bilen, fra 750 til 1.000 kilo på flere varianter.

Dermed blir Mach-E mer anvendelig som «trekkvogn». Nettopp lav tilhengervekt har vært et ankepunkt mot flere elbiler så langt. Med 1.000 kilo, plasserer Forden seg nå ganske midt på treet i klassen.

Må innom Vegvesenet

Tilhengervekten vil bli økt på variantene Long Range RWD og Long Range AWD. Biler som produseres fra 5. mai 2022 vil automatisk være godkjent for 1.000 kilo tilhengervekt, mens biler produsert tidligere vil kunne oppdateres gjennom et besøk hos Statens Vegvesen. Disse berørte kundene vil bli direkte informert fra Ford Motor Norge om prosess.

Importøren opplyser nå at de er i full gang med utrulling av OTA-oppdateringer (Over The Air) for Mustang Mach-E. Dette er trådløse oppdateringer som har til formål å kontinuerlig forbedre kundenes kjøretøy.

Dette var den første elbilen med hengerfeste

Første store båtlast med biler kom i april i fjor. Nå er det over 7.000 eksemplarer av Ford Mustang Mach-E på norske veier.

Tegnebrett og spill

Disse inneholder både nye funksjoner, som eksempelvis en ny Sketch tegnefunksjon som lar deg bruke infotainment-skjermen som et fullverdig tegnebrett. I tillegg inneholder den noen enkle spillfunksjoner. Dette kun benyttes når bilen står parkert.

Videre er det også gjort flere justeringer og forbedringer av allerede eksisterende funksjoner, med blant annet et oppgradert grensesnitt som gir kunden større valgfrihet for når fremtidige OTA-oppdateringer skal lastes ned til deres bil.

Norges mest solgte bil fikk en viktig nyhet

De som kjøpte båt etter den opprinnelige vektgrensen, kan nå oppgradere til større og tyngre saker. Mustang Mach-E er nemlig godkjent for å kunne trekke 250 kilo til.

Lytter til kundene

Det er også gjort store forbedringer i integrasjonen med Apple Car Play, der man nå får mulighet for fullskjermsvisning, samt at Apples kart er sømløst integrert i bilens instrumentskjerm ved bruk av navigasjon.

– Dette er bare noen eksempler på forbedringer vi gjør med Mustang Mach-E gjennom programvareoppdateringer og formelle godkjenninger – for hele tiden å sørge for en optimal eieropplevelse. Spesielt når det gjelder tilhengervekt er det også et godt eksempel på hvordan vi lytter til kundenes ønsker og innspill, og finner en løsning på det de ønsker seg, sier Per Gunnar Berg som er sjef for Ford Motor Norge, i en pressemelding.

Kan trekke henger – mange med elbil får likevel et problem

Video: Her møter vi et tidlig eksemplar i Norge