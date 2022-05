Årlig blir rundt 10.000 sjåfører tatt og anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge. Flest anmeldelser skjer natt til lørdag og natt til søndag – og politiet anslår at det daglig er 140.000 tilfeller av ruspåvirket kjøring.

Utrykningspolitiet (UP) gjennomfører og avdekker kjøring i rus hver eneste dag og nå varsler de aksjonsuke.

– Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke, er det sikkert at du ikke skal kjøre, sier UP-sjef Knut Smedsrud på deres egen Facebook-side.

20 prosent av dødsulykkene

Han understreker at risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke er 68 ganger høyere for en promillekjører, enn for en edru sjåfør.

– Vi oppfordrer deg til å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksom i trafikken, sier Smedsrud.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at ruspåvirkning er en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier. Her er alkohol, narkotika og andre medikamenter medregnet.

Politiet avdekker mye ruskjøring når de kontrollerer ute i trafikken. Men dette er bare toppen av isfjellet. Foto: NTB Scanpix

Ringe politiet

Om du havner i en ulykke og det bevises at du er ruspåvirket, kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

Hvis du oppdager at noen du mistenker er ruspåvirket vurderer å kjøre bil, er politiets oppfordring klar: Du bør stoppe vedkommende. Nytter ikke det, må du ringe politiet på 02800. Det samme gjelder hvis du ser du vinglete eller rar kjøring på veiene.

Promillekjøring og straff Promillegrensen i Norge er 0,2

0,2-0,5 promille: Stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode

0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder

Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.

Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

