Financier - fransk mandelkake

Financier (oppskrift kan halveres)

200 g mandelmel

200 g melis

37 g maizena

40 g honning

230 g eggehvitter

160 g brunet smør

Karamellkrem

100 g sukker

3 ss vann

50 g meierismør

100 g kremfløte

Litt flaksalt

Eventuelt

1 boks seterrømme

2 ss sukker

1 vaniljestang

Bær

100 g fryste bær

50 g sukker

Litt sitron til smak

Fersk vanilje, eventuelt vaniljesukker

Til pynt

Friske urter eller blomster, tørkede bær

Slik gjør du:

For å lage financier. Start ved å brune smøret i en kjele. Det kokes til man ser små bobler i smøret og tas av raskt. Bland alt det tørre i det våte. Bruk en maskin med visp. Tilsett brunet smør på lav hastighet og avkjøl miksen. Fin passende former, for eksempel muffinsformer og fordel miksen i de. Stek på 180 grader i 10-12 minutter til de er gylne.

Karamellkremen lages ved at du først koker sukker med vann til det blir gylden brunt, mens dette koker varmer du opp fløte og smør i en annen kjele. Når karamellen er gyllen kan du ha fløte og smør i karamellen og la det hele småkoke i noen få minutter. Ha i salt. Avkjøl så i kjøleskapet til den er helt kald. Pisk den så med en håndmikser eller lignende til en krem. Alternativt til karamellkrem kan du lage rømmekrem ved å piske seterrømme, sukker og vaniljefrø sammen i en mikser til den blir stiv. Det fungerer også fint.

Bærene røres sammen med sukker og eventuelt litt vanilje. Smak til med sitron ved behov.

Sprøyt karamellkrem på financier etter de er nedkjølt, legg litt bringebær i midten av kremen og dekk med litt mer krem. Topp det med litt frysetørret bær og eventuelt noen urter og nøtter.