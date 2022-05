– Passet veldig fint med et sykkelkrasj nå!

Lørdagens sykkeltur endte med hjernerystelse og et kraftig forslått ansikt for skiskytter Karoline Knotten.

nDet var under en treningstur hjemme i Lillehammer at 27-åringen havnet med hodet først i grøfta. Heldigvis brukte hun hjelm, og var sammen med venninne og skiskytter Lotte Lie.

Likevel var velten så kraftig at Knotten sliter med å huske hva som skjedde.

– Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har egentlig bare hørt hva Lotte har fortalt. Vi satt og syklet ved siden av hverandre, og jeg var nærmest kanten. Så kan det ha vært noe løs grus som gjorde at jeg tippet over, forteller Knotten til TV 2.

– Skjønte at jeg ikke var helt med

Skiskytterprofilen erindrer at duoen hadde bra fart, men at de syklet på et rimelig flatt og rett strekke da ulykken inntraff.

Knotten anslår at hun mangler rundt en halvtime fra eget minne, men at hun husker små glimt.

Karoline Knotten skadet seg stygt etter en sykkelulykke i helgen. Her under årets jaktstart i Kontiolathi, der hun ble nummer fem. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Jeg husker at vi syklet, og vet at vi satt i grøfta. Etter en stund hadde jeg en samtale med Lotte. Jeg sa at jeg kunne sykle hjemover, og da skjønte hun at jeg ikke var helt med. Noe av det første jeg husker var at kjæresten hennes kom og hentes oss med bil, og han brukte rundt 25 minutter dit, sier hun.

Bildene som er tatt etter ulykken viser et blodig, oppskrapet ansikt med flere blåmerker. Tromsø-jenta mener selv at det ser verre ut enn det egentlig er.

Uheldig igjen

Etter å ha blitt lappet sammen og sydd et par sting ved venstreøyet, ble 27-åringen sendt hjem og rådet til å ta det med ro. Laglegen ved Olympiatoppen har bedt henne holde seg mest mulig unna skjermbruk.

Den første dagen hadde hun litt hodepine, men de to siste dagene har det ifølge hun selv gått bra. Knotten innrømmer at hun er utålmodig etter å komme seg tilbake i trening.

Knotten fikk også skrubbsår på knær og armer, men sier at kroppen kjennes bra ut. Foto: Privat

– Jeg har allerede hatt en måned på sofaen med sykdom. Siden Holmenkollen har jeg hatt influensa og fått det en kan få av sykdommer. Det har ikke vært veldig mye trening på en måned nå, sier hun oppgitt, før hun fortsetter:

– Så det passet veldig fint med et sykkelkrasj nå, for å toppe det. Det er veldig frustrerende, men på den lyse siden får jeg den hvilen jeg trenger før sesongen starter, sier hun.

Knotten forteller at hun etter planen skulle vært med skiskytterlandslaget på markedsdager i Oslo, der det blant annet skal tas bilder av utøverne. 27-åringen avventer fortsatt om det blir noe av, men har lyst å reise for å møte laget og planlegge veien videre.

– Jeg tipper det kommer noe photoshop inn i bildet om de skal bruke bildene av meg, avslutter Knotten spøkefullt.