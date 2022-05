Stjernespekket «Allsang på grensen» – disse artistene skal opptre

23. juni går startskuddet for den aller siste «Allsang på grensen»-sesongen på TV 2. Kjente artister fra inn- og utland er klare når «Allsang på grensen» i sommer endelig inntar den store scenen på Fredriksten festning i Halden igjen.

– Vi gleder oss enormt til denne «Allsang på grensen»-sesongen! Det er utrolig stas at vi etter to år med pandemi endelig kan innta den store scenen igjen, og vi gjør det med en svært solid rekke av artister som kommer til Halden for å være med på å lage fest, sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen.

Se hvem som skal opptre i den aller siste sesongen av «Allsang på grensen» lenger ned i saken.

Avslutter med flagget til topps

Til sammen skal det lages sju programmer fra Fredriksten festning denne sommeren, i det som blir den 16. og siste «Allsang på grensen»-sesongen på TV 2.

– I første program settes standarden med blant andre Angelina Jordan og Odd Nordstoga, før vi senere får besøk av størrelser som Ronan Keating, TIX, Kurt Nilsen, A1, DDE, Subwoolfer og Keiino – for å nevne noen, sier programredaktøren.

– Og så blir det selvsagt en forrykende avslutning, som også vil markere TV 2s aller siste «Allsang på grensen»-program, hvor blant andre Sissel og Secret Garden skal være med og sette punktum. TV 2 skal virkelig avslutte vår «Allsang på grensen»-tid med flagget til topps, lover Haldorsen.

Disse artistene får du se i «Allsang på grensen» i sommer:

Odd Nordstoga

Angelina Jordan

Gyllene Style (Gyllene TIder / Freestyle)

Stavangerkameratene

Loreen

Didrik Solli-Tangen

Morgan Sulele

Tone Damli

eMMa

Ulrikke

Johnny Logan

Vidar Villa

Kurt Nilsen

NorthKid

Keiino

Marcus & Martinus

Eva Weel Skram

A1

TIX

DDE

Subwoolfer

Wig Wam

Freddy Kalas

Henning Kvitnes

Ronan Keating

Blåsemafian

Hagle

Zadeking

Agnete Saba

Secret Garden

Halva Priset

SISSEL

Artistlisten kan endre seg. Noen flere artister vil også føyes til listen nærmere sending.

Opptakene foregår på Fredriksten festning i Halden onsdager fra og med 22. juni til og med 27. juli. I tillegg er det ett program som tas opp lørdag 30. juli.

«Allsang på grensen»- publiseres på TV 2 Play torsdager fra 23. juni til 11. august fra klokken 20.00. Programmene sendes på TV 2 torsdager kl. 21.40.