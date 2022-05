Pappa med baby på brystet imponerte under baseballkamp: – Hva er oddsen?

Amerikanske Jacob og Jordan Kingsley skulle på en baseballkamp sammen med deres sønn, Shepherd på 11 måneder, da de ble kveldens snakkis.

Jordan hadde flere ganger sagt til Jacob at han måtte passe på at ballen ikke kom nærme sønnen deres dersom den havnet på tribunen.

Under kampen mot The Reds og San Diego Padres har Reds-fanen Jacob sønnen sin i en sele festet til brystet. På et tidspunkt er det tid for å gi Shepherd mat, og faren tar frem en flaske for å mate ham.

THE REDS: Jeff Hoffman kastet ballen som så ble slått ut mot publikum under en kamp mot Padres. Foto: ANDY LYONS

Så skjer det som paret fryktet – baseballen kommer susende i deres retning.

Det var The Wall Street Journal som først omtalte saken.

Imponerte publikum

Ballen kommer nærmere og nærmere rad 15 der paret sitter sammen med babyen sin.

– Den kom rett mot meg, og jeg tenkte: «Jeg kan ikke la være å ikke prøve å fange den.» Så da tok jeg ut hånden min, ettersom det ikke satt noen ved siden av meg, og fanget den, forteller Jacob ifølge The Wall Street Journal.

Det sies at menn ikke kan gjøre flere ting på en gang, men det gjelder ikke Jacob.

Amerikaneren fanger baseballen med én hånd, samtidig som han mater sønnen sin med den andre hånden.

Catching a foul ball while bottle-feeding the baby... just dad things. pic.twitter.com/tTXL0oDquu — Cincinnati Reds (@Reds) April 27, 2022

Publikum rundt paret jubler og applauderer Jacob for imponerende innsats, og klippet fra kampen har nå gått viralt.

Bare på Twitter-profilen til The Reds har den fått over 2,5 millioner visninger.

Vurderte å droppe kampen

Videoen viser også kona, Jordan, som sitter ved siden av. Idet hun skjønner at mannen har fanget ballen mens han matet sønnen, blir hun imponert og klapper.

– Hva er oddsen? sier hun.

I etterkant av kampen har paret delt en video på sin Instagram-profil hvor de forteller at de egentlig ikke skulle dra på kampen.

Sønnen deres hadde ikke sovet den dagen, men etter litt frem og tilbake bestemte de seg for å dra likevel.

Jacob har ikke spilt baseball selv, men tror at han klarte å ta imot ballen med bare én hånd ettersom han har vokst opp med syv brødre.

Han forklarer det med at man må forvente de uventede når man vokser opp med så mange brødre, og ting kan komme flyvende forbi.

Do-it-all dad: This @Reds fan snagged a foul ball while not skipping a beat feeding his young son@JimDayTV caught up with the Kingsleys after the impressive catch pic.twitter.com/9zptqf3ZsW — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) April 27, 2022

Roses i sosiale medier

The Reds valgte å gi Kingsley-familien billetter til en kommende kamp for det magiske øyeblikket. De fikk også en trøye til lille Shepherd.

– Som alle andre som så den fangsten, visste The Reds at det ville være et minne for resten av livet for familien, sa The Reds i etterkant av kampen.

Jacob har planer om å ramme inn baseballen sammen med beviset på sønnens første Reds-kamp. Han bekrefter også at Shepherd kommer til å bli en Reds-fan i fremtiden.

På sosiale medier får Kingsley også skryt for å ha fanget ballen.

«Signer han! Du vet bare at han er i stand til å slå. Fyren viket ikke unna! Det overbeviser meg om at han gjøre alt!» skriver en på Twitter.

En annen skriver også:

«Årets far rett der, folkens!»

Ettersom The Reds tapte kampen mot San Diego Padres, ønsker en Twitter-bruker at Jacob hadde fått en plass på laget til The Reds.

«Sett han i lagoppstillingen, kan være gnisten som trengs,» skriver Twitter-brukeren.