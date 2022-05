Guardiola ga ham «forbausende» tilgang. Nå advarer han Haaland: – Det er veldig intenst

Onsdag kl. 20.00: Se Real Madrid-Manchester City på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

Perarnau er tidligere høydehopper og deltok for Spania i 1980-OL i Moskva. Senere ble han sportsjournalist og -redaktør før han det siste tiåret har utmerket seg med en rekke kritikerroste bøker om fotball.

Under tre sesonger i Bayern München fikk Perarnau unik tilgang til Guardiola og hans støtteapparat, på trening, i forbindelse med kamper og i private sammenhenger.

I boken Pep Confidential portretterer Perarnau den første tyske sesongen til Guardiola. Han skildrer berømte managerens humørsvingninger, lidenskap, frykt for å feile og nærmest besatte perfeksjonisme.

– Skriv om alt du ser. Vær så kritisk du vil, skal ha vært Guardiolas premiss for boken.

Der forklarer Perarnau hvordan Guardiola kommer frem til taktiske innovasjoner, som bruken av backer som «falske midtbanespillere», og hvordan han eksperimenterer med bruken av spisser.

Han beskriver også managerens skyggesider, hvordan han kun en måned inn i sesongen fremstår «deprimert, stille og grublende» fordi spillerne ikke forstår det han prøver å lære dem.

Guardiola er så nervøs på kampdager at han ikke klarer å spise noe hele dagen, selv når kampen er på kvelden, skriver Perarnau.

TETT PÅ: Martí Perarnau med Pep Guardiola på Bayern Münchens treningsfelt. Foto: Privat

Han ombestemmer seg gang på gang i opptakten til store kamper, hopper fra taktikk til taktikk og tviler sterkt på sine egne laguttak.

– Tilgang til en garderobe og bak kulissene som enhver journalist og forfatter ville drept for. Perarnaus innsikt er forbausende, skriver den kjente fotballjournalisten Graham Hunter om boken.

Perarnau kom noen år senere med boken Pep Guardiola: The Evolution, der han brukte observasjoner og intervjuer fra de tre sesongene til manageren i Bayern München til å skildre hvordan katalaneren har utviklet sitt syn på fotball med tiden.

Mens en overgang til Guardiolas Manchester City virker å rykke nærmere og nærmere for Erling Braut Haaland, har Perarnau gått med på å dele sine tanker om hvordan det vil bli for jærbuen å jobbe under den berømte manageren.

Perarnau understreker at han ikke vet om Haaland kommer til å signere for City.

– Men hvis de signerer ham, tror jeg Guardiolas utvikling i synet på spisser legger til rette for at det vil bli en suksess, sier Perarnau til TV 2.

– Det er en myte

– Har ikke Guardiola historisk sett hatt problemer med tradisjonelle spisser som Haaland?

– Jeg mener det er en myte, sier forfatteren.

– Hvorfor det?

– Da han startet som trener i Barcelona, brukte han Lionel Messi som falsk nier, for han kunne jo gjøre alt. Med årene har han utviklet seg.

En «falsk nier» er en spiller som har spiss som utgangsposisjon, men som bidrar mer i det oppbyggende spillet og har andre plikter enn det som tradisjonelt sett forbindes med en «ekte nier» og klassisk måljeger.

Perarnau påpeker at Guardiola hadde dårlige erfaringer med Zlatan Ibrahimovic (Barcelona) og Mario Mandzukic (Bayern München) som «niere», men at han har hatt gode erfaringer med Robert Lewandowski (Bayern München) og Sergio Agüero (Manchester City).

– Han har utviklet seg. Han mener at å spille med en falsk nier gir ham en stor fordel på midtbanen, som er en viktig del av spillet hans. Men han har blitt mer og mer klar over hvor viktig det er å ha en målscorer i laget, sier Perarnau.

Han mener det er derfor Guardiola og City jobbet hardt med å signere Harry Kane i fjor sommer.

– De klarte det ikke, så derfor har de nå spilt to sesonger på rad med «falsk nier». Nå er han fast bestemt på at han ønsker en veldig effektiv målscorer inn i laget sitt, men det må være en spiller som forstår de kollektive kravene, og som kan bidra til at de dominerer spillet sentralt i banen, sier Perarnau.

– Kan Haaland gjøre det?

– Når jeg ser hvordan en spiller som Kane har utviklet seg, tror jeg det. For noen år var Kane også veldig god, men alle så på ham som en måljeger i boksen. Nå har han innflytelse over hele banen, han kan gjøre alt. Hvis Kane klarte det, tror jeg Haaland også kan det ut fra det jeg har sett av ham siden han spilte i Salzburg, sier forfatteren.

Han utdyper:

– Han har alle de fysiske og tekniske forutsetningene, og den taktiske intelligensen, til å lære seg funksjonene Guardiola ønsker seg og å legge det til i spillet sitt.

– Ikke sånn at du får en liste

– Hvordan vil den første tiden under Guardiola være for en spiss som Haaland?

– Det er veldig intenst. Det er ikke lett. Det er ikke sånn at du får en liste med ting du skal lære deg, og så skjønner du det med en gang. Det er små detaljer.

– Guardiola trenger ikke lære Haaland hvordan være en målscorer. Det kan han. Det han må lære seg hvis han kommer til City, er evnen til å skape kombinasjoner med midtbanespillerne, å forstå når han skal gi gass mot mål for å score, og når han skal gjøre noe annet, spille ballen, roe ned tempoet.

– Det er disse små detaljene det handler om når han skal tilpasse seg et maskineri som allerede fungerer som en drøm. Det vil ta tid, sier Perarnau.

– Hvor lang tid pleier det å ta?

– Basert på det jeg har sett siden Guardiola var i Barcelona, pleier en angriper å bruke mellom tre måneder og ett år på å tilpasse seg kravene. Noen bruker også lengre tid.

Perarnau trekker frem Riyad Mahrez som et eksempel: Den algeriske kantspilleren var ingen stor suksess i sin første sesong, men har med tiden blitt en ubestridt kanonsignering. Jack Grealish har slitt i sin første sesong. Gabriel Jesus, derimot, slo nærmest umiddelbart til da han kom.

– Det er avhengig av tusen faktorer som er umulig å spå, sier Perarnau.

– Passer perfekt med stilen til Haaland

– Guardiola krever også mye av spissen sin i presset når laget ikke har ballen. Hvordan tror du Haaland eventuelt vil tilpasse seg dette?

– Jeg tror ikke Haaland vil ha noe problem med å tilpasse seg det intense presset. Jeg tror han kan gjøre det uten problem. Han er ung, sterk, rask. Hvis han kommer, vil Guardiola kreve at han leder presset sammen med enten Kevin de Bruyne eller Bernardo Silva. Jeg tror ikke det vil koste ham mye. Det tar bare litt tid å lære seg detaljene i hvordan du skal gjøre det.

– Haaland har så langt i karrieren vært aller best på lag som har mange raske kontringer. Hvordan kan City få bruk for dette når de vanligvis dominerer kampene så mye at det blir få kontringsmuligheter?

– Siden tiden i Tyskland, men spesielt siden han kom til Manchester City, har Guardiola jobbet veldig mye med å inkorporere kontringer i lagets spill. Med unntak av den første sesongen i City. Nå er det ingen City-kamper der laget ikke har tre eller fire raske kontringer, sier Perarnau.

Han viser til 4-3-seieren over Real Madrid, der City fikk flere slike muligheter.

– Det passer perfekt med stilen til Haaland. Det kan være et stort pluss for City å ha en spiss som er så effektiv i de situasjonene, sier Perarnau.

Han oppsummerer kort:

– I mine øyne er det veldig mange grunner til at Haaland og Guardiola vil fungere sammen.