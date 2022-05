Færre avganger gir prishopp for reiselystne: – Dyrere nå enn før pandemien

Økt konkurranse og færre avganger er blant faktorene som fører til at ferieturen blir dyrere. Ekspertene kommer med et klart råd til deg som vurderer å bestille ferie.

– Nordmenn er vanedyr. Vi ønsker å dra til de samme stedene på de samme tidspunktene vi har gjort før. Det er Spania, Tyrkia og Hellas som er blant ferievinnerne i år også, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Men én ting har endret seg når det gjelder nordmenns reisevaner, og det kan gi store konsekvenser for lommeboken, forteller Berge.

– Nordmenn ser ut til å være litt ubesluttsomme. Mange venter med å bestille ferieturen til tett opp mot avreisedato. Det er en dårlig idé dersom du ønsker å få turen billigst mulig.

AVVENTENDE: Et økende antall nordmenn venter med å bestille ferieturen til det nærmer seg avreise, forteller kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berje. Foto: TV 2

Kan få seg en stor overraskelse

Berge sier at han ikke er i tvil om at prisene kommer til å øke nærmere sommeren, og at det er dyrere å dra på tur nå enn før pandemien.

– Det er generelt færre fly i luften, og flere av reiseselskapene har ikke like stor kapasitet som før. Samtidig er etterspørselen omtrent like stor som i 2019.

– Dette, i tillegg til at nordmenn venter lenge med å bestille, er med på å presse prisene opp på et nivå som er høyere enn før pandemien, sier Berge.

Advarer mot reisetendens før sommeren

Det er drøye to måneder til juli, når fellesferien starter for mange. Har du planer om å ta deg en tur, men enda ikke bestemt deg, kan du få deg en stor overraskelse, ifølge Berge.

– Det kommer til å bli dyrere fremover, ettersom vi også forventer at etterspørselen vil øke ytterligere. Er du derimot svært fleksibel og har et lite reisefølge, kan du gjøre mange gode kupp på restplasser, legger Berge til.

Tilbyr færre pakkereiser

Reiseselskapene kan bekrefte at de tilbyr færre pakkereiser nå enn i 2019.

– Vi har ikke like mange avganger av den enkle grunn at vi heller ønsker å øke om etterspørselen skulle bli større enn motsatt, og det skyldes pandemien, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

Aspengren forteller at etterspørselen stadig øker, men at det ikke ligger på samme nivå som i 2019.

Nå vil nordmenn reise: – De hev seg over tastaturet

– Etterspørselen øker uke for uke, men vi er ikke på samme nivå som før pandemien enda. Det vi derimot ser er at nordmenn bestiller svært tett opp mot avreisedato, og det kommer til å påvirke prisene dersom det skulle bli et økt trykk inn mot sommerferien.

Aspengren legger til at prisene varierer dag for dag, og at det er vanskelig å si noe generelt om hvordan prisnivået kommer til å se ut nærmere sommeren.

MYE LEDIG: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, forteller at selv om etterspørselen øker, er det fremdeles mange ledige pakkereiser i sommer. Foto: Tui Norge

Til tross for at etterspørselen stadig øker, har TUI mange ledige pakkereiser i sommer, forteller Aspengren.

– Vi har ganske mange tusen plasser tilgjengelig i sommer, så det bør ikke være noe problem å finne det man ønsker, sier hun.

– Jeg håper også etterspørselen øker såpass at vi kan tilby flere reiser inn mot sommeren.

Kan være utsolgt

Reiseselskapet Ving bekrefter også at antall flyvninger for sommersesongen 2022 fortsatt er noe lavere enn i 2019.

PANDEMI: Mari-Anne Zachrisson, sjef for Ving Norge, forteller at Ving hadde 16 måneder uten flyvninger under pandemien. Foto: Ving

– Nå ser det likevel ut til å bli en god sommer, og vi er snart tilbake på de nivåene vi hadde i 2019, sier Mari-Anne Zachrisson, sjef for Ving Norge.

Hun forteller at dersom man har et favoritthotell eller et krav om å reise en spesiell dato i skolens sommerferie, så kan man oppleve at det allerede er utsolgt.

– Men til tross for at over halvparten av sommerens ferier allerede er solgt, så er det mange muligheter igjen til å finne drømmeferien til Middelhavet eller Kanariøyene, sier Zachrisson.

Ving opplyser også at prisene reflekterer etterspørselen.

– Er det stor etterspørsel etter ferier til utlandet, så kan det lønne seg å være tidlig ute før prisen eventuelt øker, sier Zachrisson.