Kraftig fall på Oslo Børs: Hovedindeksen ned fire prosent

Etter nedgangen i Oslo det fulgte en nesten like brå oppgang.

Ved 10.30-tiden ligger hovedindeksen på 1.218,95 poeng, noe som er 1,7 prosent under fredagens sluttnotering.

– Jeg tror det skyldes en dårlig mandag, for det skjedde ganske plutselig, sier Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til TV 2.

Han beskriver det plutselige fallet for «rart».

«RART»: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea beskriver fallet som «rart». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nå har markedet gått opp igjen med en halvannen prosent. Den svenske børsen hadde det største fallet på åtte prosent. Det kan vær de som har dratt resten av Norden ned.

– Noen har tapt og noen har tjent

Han sier at ved et sånt fall så smitter det naturlig nok over på andre børser.

– Hadde markedet vært mer avslappet ville man ikke smitten skjedd så fort.

I Stockholm falt hovedindeksen hele 8 prosent. Aksjesjef Lars Söderfjell i Ålandsbanken sier det virker som noen har gjort en tastefeil.

– Noen har lagt inn for stort volum eller hatt en for lav grense, men det er fortsatt veldig mange spekulasjoner akkurat nå, og alt går jo opp igjen. Det taler for at det var en tastefeil, sier Söderfjell til nyhetsbyrået TT.

– Hva betyr det når børsen faller så kraftig?

– Ser du det i et perspektiv på en time, er det noen som har tapt og noen som har tjent.

Hmm, litt av et flashkræsj?🧐 pic.twitter.com/h6rsZRi6B2 — Mads Johannesen (@MadsNordnet) May 2, 2022

«Flash crash»

Flere aksjeeksperter har kommentert børsfallet på Twitter.

– Hmm, litt av et flashkræsj, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet på Twitter.

Sjefanalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank har også kommentert fallet.

– Det ser ut som et «flash crash» på tvers av Norden. Markedet er korrigert igjen. Jeg vet ikke hva som drev det, men det var noen ville minutter.

Det ligner et flash crash på tværs af norden (samme udvikling i Danmark, Sverige, Norge og Finland). Markedet er korrigeret igen. Jeg ved ikke, hvad der drev det, men det var nogle vilde minutter. #dkøko https://t.co/VW4q0XXB92 — Mikael Olai Milhøj (@mikaelmilhoj) May 2, 2022

Begrepet «flash crash» refererer til en hendelse, der aksjeuttaksordrer raskt forsterker kursfall før de raskt kommer seg.