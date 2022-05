Idar Vollvik risikerer fengsel for munnbind-feilmerking: – Alvorlig

Politiet mener at gründer Idar Vollvik feilmerket 700.000 munnbind ment for salg i nettbutikken Ludo Store. Selv nekter hovedpersonen all straffskyld.

Tirsdag starter rettssaken mot en av Norges aller mest kjente gründere.

Idar Vollvik - mannen som ble milliardær på salget av mobilselskapet Chess i 2005 - sitter nå på tiltalebenken for feilmerking av munnbind under korona-pandemien.

Politiet mener gründeren bevisst har pakket om, forsøkt pakket om, eller feilmerket 700.000 ikke-medisinske munnbind, som skulle selges i nettbutikken Ludo Store under korona-pandemien.

Målet med ompakkingen skal ha vært å få dem til å fremstå som medisinske, altså munnbind som er godkjent for bruk i helsevesenet med påvist beskyttelse mot spredning av infeksjoner.

Dette er medisinske munnbind: Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type I: Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind.





Type II: Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %).





Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Kilde: Legemiddelverket

Vannskader og ompakking

Aktor Silje Alsaker Solheim er ordknapp om saken, men sier følgende til TV 2:

– Påtalemyndighetene ser alvorlig på lovbruddene som tiltalen gjelder.

I tiltalen har statsadvokaten skrevet at påtalemyndigheten mener det foreligger særlig skjerpende omstendigheter fordi feilmerkingen skjedde under korona-pandemien, da det var stort behov for trygt smittevernutstyr.

ORDKNAPP: Aktor Silje Alsaker Solheim vil ikke kommentere saken nevneverdig før rettssaken starter. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Vollvik er klar på at han ikke vil uttale seg til TV 2 før rettssaken, men har hele veien nektet straffskyld.

3. september 2020, noen dager etter pågripelsen, skrev gründeren i en pressemelding at selskapet hans i god tro hadde bestilt et parti med medisinske munnbind type 1.

Dette er produkter som skal ha mer enn 95 prosent bakteriefiltreringseffekt.

– Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind. Noen av kartongene/eskene hadde vannskader, noe som førte til at vi pakket om munnbindene i nye esker, skrev Vollvik.

Han var Norges mest omtalte gründer

Mente han ble forfulgt

I et intervju med TV 2 den 4. september sa Ludo-gründeren at han startet import av munnbind i februar/mars da pandemien tok til.

For å sikre at varene hadde god nok kvalitet, skal gründeren ha hyret inn fagfolk.

– Sakens kjerne er at av alle disse handlene vi har gjort, så kan det være vi ved ett tilfelle har fått levert ikke-medisinske munnbind. Da vi oppdaget at det var noe feil, så returnerte vi halvparten av dem, og begynte innhenting av de vi hadde levert ut, sa han den gang.

Ifølge Vollvik var det på dette tidspunktet at politiet gikk til aksjon.

I det samme intervjuet mente Vollvik at han ble forfulgt for noe alle munnbind-selgere i landet synder på.

– Når det kommer til merking, har vi syndet. Men det har også hele Norge gjort. Du kan gå på apoteket og kjøpe munnbind du får i en papp-pose uten dato-merking eller noe, men så er det vi som blir stilt i gapestokken, sa Vollvik.

I en rapport fra Legemiddelverket kom det senere frem at munnbindene til Vollvik var «bedre enn fryktet».

SALG: Slik så nettbutikken Ludo Store ut i september 2020, før produktene ble fjernet eller endret. Foto: Skjermdump

Vil ikke kommentere

Nå skal saken prøves for retten, og allerede første dag skal Vollvik avgi sin forklaring.

Aktor Silje Alsaker Solheim vil på dette tidspunktet ikke kommentere de nevnte forklaringene Vollvik har gitt i media.

– Vi tar til etterretning at han nekter straffskyld. Nå skal han forklare seg i retten, sier hun.

Strafferammen for brudd på den aktuelle loven om medisinsk utstyr er bøter eller fengsel i to år. Munnbind-saken skapte store overskrifter i alle riksmedier da den brøt ut for drøyt 1,5 år siden.

– Påtalemyndigheten forholder seg til denne saken uavhengig av medieoppmerksomheten, sier Solheim.