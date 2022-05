Dette er nye «P3morgen»: – Det kribler i kroppen

NRK skriver mandag morgen at Adelina Ibishi (30) får med seg Karsten Blomvik (27) og Tete Lidbom (36) som medprogramledere.

Henning Bang (21), Hani Hussein (27) og Egil Skurdal (26) skal være utegående reportere.

– Det er luksus! Det er skikkelig bra og forskjellige mennesker som skal inn. Jeg tror det blir gøy for meg og lytterne å bli bedre kjent med dem! Det kribler i kroppen etter å komme i gang, sier Ibishi til NRK.

Lang prosess

Tete Lidbom har vært i NRK P3 i en årrekke. Han er programleder i «Heia Fotball» og har jobbet med Adelina i «P3aksjonen». Han har også vært med på TV-produksjoner i NRK-regi, som «Kjendis-VM» og «Nytt på Nytt».

Karsten Blomvik (27) har vært å se i NRKs YouTube-program «4ETG» de siste årene, samt TV-serien «Gym».

– Dette har vært en lang prosess, og jeg har vært med på store deler av den. Det har vært viktig, for jeg vil jo at dette skal bli så bra som mulig, sier Ibishi til NRK.

Leppereød ga seg

Ibishis tidligere partner var komiker Martin Lepperød.

Han ga seg i januar, etter å ha vært programleder i to år.

– Jeg skal ikke slutte for noen annen grunn enn at det er litt for tidlig for meg, sa Lepperød den gang.