Tror ikke på denne Putin-strategien

Flere eksplosjoner i Russland den siste tiden har utløst spekulasjoner om hvem som står bak. Norske eksperter tviler på at det er en del av Putins agenda.

Den siste tiden har det kommet meldinger om flere eksplosjoner i Russland, nær grensen til Ukraina. Senest søndag viste en rekke bilder i sosiale medier en stor brann i den russiske byen Belgorod.

Russland beskylder Ukraina for sabotasjeangrep, men Kyiv vil ikke ta på seg ansvaret for hendelsene.

– Det spekuleres i om disse eksplosjonene og sabotasjene er en del av en russisk strategi, for å eskalere dette til å bli en fullverdig krig og mobilisere egen befolkning. Jeg tviler på det, siden målene er så rent militære, sier Tom Røseth, førsteamanuesis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Jeg tror dette skjer fordi det er sabotasjeaksjoner eller angrep som ukrainerne ikke vedkjenner seg, fortsetter han.

Dersom hendelsene er sabotasjeaksjoner, tror Røseth det enten er ukrainske sabotører som står bak, eller russere som støtter Ukraina.

BRANN: Bildet skal vise et oljedepot i grensebyen Belgorod i Russland som brant i starten av april. Foto: AP / NTB

Ukraina nekter

Tidligere forsvarsattaché i Ukraina, Hans Petter Midttun, tror også at ukrainsk side kan stå bak flere av hendelsene.

– Jeg vet fra samtaler at det er noe man har vurdert. Militært er det ikke unaturlig at du tar krigen til aggressors territorium, sier Midttun til TV 2.

Han mener målene som har blitt rammet - som militære anlegg, oljedepoter, våpenlagre og jernbanebruer - er såkalte «high value»-mål i den pågående krigen. Likevel har ikke Ukraina tatt på seg skylden for angrepene.

– Ukraina har en fredstilnærming til dette. De er varsom på at en eskalering av konflikten kan påvirke Vestens støtte til Ukraina, så de er forsiktig med å bekrefte eller avkrefte at de gjør dette, sier han.

VARSOM TILNÆRMING: Hans Petter Midttun mener Ukraina er varsomme med å ta på seg eventuelt ansvar for sabotasjeangrep. Foto: Privat

Liten militær nytte

Ifølge Midttun har angrepene liten betydning på det store russiske forsvarsapparatet. Likevel mener han de har innvirkning på en annen viktig krigsfaktor.

– Russerne er for store til det det påfører dem store militære tap, men det har stor effekt på ukrainsk psyke. Noe som ofte overses er den menneskelige faktor, mener Midttun, og fortsetter:

– Ukraina kjemper for sin eksistens, mens mange russere er satt inn i en krig de egentlig ikke helt forstår.

Han mener angrep på russisk side av grensen kan virke demotiverende på den russiske sivilbefolkningen.

Tviler på russisk strategi

Hvem som står bak angrepene i Russland, tror førsteamanuensis Røseth avhenger av hvor i landene angrepene skjer.

– Er det tett på grensen er sannsynligheten for at det er ukrainske sabotasjegrupper. Når det er lengre unna, slik som rundt Moskva, kan det være russere som sympatiserer med ukrainere.

TVILER PÅ STRATEGI: Tom Røseth tror ikke russisk side selv står bak angrepene for å mobilisere egen befolkning. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han forklarer at målet er å svekke forsyningslinjene og svekke den militære evnen til russiske styrker.

– Prøver å finne støtte

Ukrainske sikkerhetsmyndigheter opplyste natt til mandag at de har avslørt en ring med russiske spioner i egne rekker. En av dem jobbet angivelig i landets generalstab.

– Jeg vet ikke hvor mye tiltro vi skal legge i dette. Det viser jo at det er sabotørgrupper på begge sider. Det har vært flere i Ukraina gjennom krigen, som ukrainerne har klart å ta, sier Røseth.

Han forklarer at grunnen til dette er ganske enkel. Nemlig at Russland og Ukraina er et broderfolk, hvor personer støtter motstanderen på begge sider.

SABOTØRGRUPPER: Tom Røseth mener det finnes sabotørgrupper på både russisk og ukrainsk side, som kan skape bry for Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

Det gjør at personer i Russland og Ukraina kan bli utsatt for press til å gjøre noe vedkommende ikke vil gjøre, eller de kan være politisk motivert, mener Røseth.

– Her er det nok en verden hvor etterretningsmiljøene på begge sider prøver å finne så mye støtte de kan på hverandres territorier, sier han.

– Sikkerhetstjenesten i Russland jobber med å ta sabotører, fordi det er mange i Russland som er uenige i krigen. Det er de som har familie i Ukraina, er gift med ukrainer eller rett og slett synes invasjonen ikke er legitim.