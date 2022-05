Vi er i starten av mai og har du ikke gjort det ennå, er det på høy tid: Å skifte til sommerhjul på bilen.

Har du piggdekk, risikerer du nå gebyr hvis du blir stoppet. Her gikk nemlig fristen ut 1. mai, for hele landet.

Stadig flere setter bort jobben med å skifte hjul, noen også i kombinasjon med dekkhotell. Da slipper du både selve jobben – og du slipper å lagre dekkene som ikke er i bruk.

Under åtte minutter

Men det er naturligvis ikke gratis. Det er ikke noen «fastpris» på denne jobben, men 400-500 kroner er ikke uvanlig.

– Isolert sett er vel ikke det spesielt dyrt. Men ser vi på tidsbruken, er det absolutt bra betalt å gjøre det selv. Det er ikke mange jobber som gir så god timelønn, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Hvor lang tid tar det egentlig å skifte hjul selv?

– He he, der er det nok ingen fasit! Jeg har selv gjort det på under åtte minutter, da i en konkurranse mot Jan Erik Larssen. Men det var jo ganske ekstremt. Det viktigste er å gjøre jobben på en bra måte, og hverken skade rygg, hjul eller bil. Jeg vil si en halv time er et ganske godt utgangspunkt. Da slipper du å stresse, sier Benny.

Broom-Benny har selv skiftet hjul på under åtte minutter. Men han mener en halv time er mer realistisk tidsbruk på denne jobben.

Sjekk dekk og felger

En god jekk er viktig her. Det samme er et egnet sted å gjøre jobben. Det bør være så flatt som mulig, og med hardt underlag. Har du asfalt eller stein på en jevn gårdsplass, er det gjerne perfekt. Eller om garasjen er så rommelig at du kan gjøre det der.

– Samtidig som du gjør jobben, er det smart å benytte anledningen til å se nærmere på både dekk og felger. Sjekk at det ikke er skader eller rifter. Og ikke minst: Ta en titt på mønsterdybden. Hvis dekkene nærmer seg utslitt, er det ikke mye poeng å sette dem på bilen. Da bør du heller kjøpe nye først, sier Benny.

Siste, viktig ting

Minimumskravet for sommerdekk er 1,6 millimeter mønsterdybde. Men de fleste anbefaler å skifte før det.

– Jeg mener alt under tre millimeter er lite, da er det på tide å vurdere nye dekk. Husk også at du må måle der det er mest slitasje i slitebanen. Dette gjør du enkelt med for eksempel en tommestokk, eller et lite verktøy som er beregnet for denne jobben.

– Sjekk også at dekkene ikke er skjevslitt. Er de det, bør du også ta turen innom et verksted og få sjekket hva den kan skyldes. Og så er det én siste ting som er viktig: Det er å etterstramme alle hjulboltene etter at du har kjørt noen mil. Det synder dessverre mange mot, avslutter Benny.

