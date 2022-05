Den oransje fergen Nina står foran oss i pittoreske Vaxön. Klar til å slippe oss inn. Men jeg har parkert i feil spor på fergeleiet. Det er fem – og jeg valgte det til venstre, fordi jeg tenkte det var mest logisk. Men det var altså feil. Så selv om jeg kom først, må jeg pent innstille meg på å vente til hele rekken av biler som står linet opp i riktig spor, kan kjøre først.

Jeg kjører likevel bort mot ferga, og tenker kanskje noen slipper meg inn. Så feil kan man ta! Om det er fordi jeg sitter bak rattet i en relativt utagerende Bentley Contintental GT Speed, vet jeg ikke. Men det hjelper vel neppe?

– For en kronidiot! Tror han skal få spesialbehandling fordi han har en dyr og flott bil. Det kan han bare glemme. Ikke på min vakt, nei.

Noe sånt tipper jeg de første som kikker surt bort på meg og ikke slipper meg til, tenker.

Men så kommer det en gul varebil. Sjåføren lyser opp i et bredt smil. Fisker fram mobilen og tar bilder, mens han vinker meg inn i køen foran seg. Tommel opp får jeg også. Det er bare å takke og bukke.

Når disse to bilene skal testes, stiller vi opp. Til venstre står Bentley Bentayga S - til høyre Continental GT Speed.

Og ikke bare det ...

Denne lille episoden er egentlig et godt bilde på hvordan det er å kjøre en Continental GT Speed. Bilen både provoserer og imponerer der den ruller rundt i skjærgården utenfor Stockholm.

Ja, for det er faktisk hit vi er invitert, for å teste en av verdens siste nybiler med en 12-sylindret motor. Det selskapet er raskt i ferd med å bli svært så eksklusivt. Selv Lamborghini har sagt at de faser ut sine V12-motorer.

Og når man får en slik sjanse, sier man ikke noe annet enn «ja takk, det gjør vi gjerne».

Bilen har vi plukket opp hos Bentley-forhandleren i Sveriges hovedstad.

Og som en bonus, har de også fått på plass en Bentayga S, som vi skal få prøve. Ja, jeg vet hva du tenker: Det er harde tak, på jobben. Men noen må jo gjøre det!

Den ser kanskje ikke veldig spennende ut. Men denne 6-liters W12-motoren er ingeniørkunst av ypperste klasse.

Her er han på årets minst viktige billansering

Verdens mest elegante

Vi kommer til å vie GT mest oppmerksomhet, denne gangen. Rett og slett fordi det er en så spesiell bil. Importøren i Norge har fått fingrene på to eksemplarer. Så dette blir eksklusive greier.

Startprisen er – og nå du bør du holde deg fast i bordet – 3.920.000 kroner for coupeen. Skal du ha cabriolet – øker den til 4.350.000 kroner.

Men da får du altså en W12-motor som yter 659 hestekrefter og har et dreiemoment på 900 Nm. 0-100 km/t leveres på kun 3,6 sekunder – og toppfarten er svimlende 335 km/t. Og er det en bil jeg tror jeg kunne kjørt så fort med, uten å bli skremt fra livet – så tror jeg det må være denne. Men akkurat det finner jeg trolig aldri ut.

Har tapt 2,5 millioner - for hver solgte bil!

Julep!

Testbilen har Mulliner-lakk – som heter noe så spesielt som Julep – kombinert med sorte detaljer og enorme 22" felger. Mmmmmm. Det sitter som hånd i hanske, dette her.

Nevnte vi forresten at lakken koster 136.000 kroner? Men så kan du nok til gjengjeld trøste deg med at akkurat den er det ikke så mange andre som tar seg råd til.

Med søkk og snøre av utstyr ender prislappen på testbilen på svimlende 4.993.000 kroner. Det er bare å levere inn Lotto-kupongen!

Området i og rundt Stockholm er godt egnet til å la den sprade rundt i både bybildet og uten på landeveien. Uansett hvor du plasserer den, pynter den umiddelbart opp omgivelsene. Jeg simpelthen elsker linjene, den ser brutal ut, uten å være påtrengende. Sporty uten å være vulgær. Elegant – uten å være nedtonet.

Det finnes en rekke detaljer å merke seg rundt omkring på bilen. De nydelige mønstrene som pryder lyktene, for eksempel. Her er Bentley i særklasse!

Verdens mest elegante coupe? Jeg synes det.

Bentayga S er en litt mer sporty utgave av Bentayga V8. Samme motor – på 450 hestekrefter – men litt strammere oppsett og mer sporty design.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge

Roterende skjerm

På innsiden er det mer av det samme. En helt ekstraordinær luksus. Jeg får følelsen av at uret på dashbordet koster mer enn huset mitt.

Mange styrer nå bort fra ekte skinn i bilene. Det kan du glemme i en Bentley. Dette er kuer som har levd et liv i sus og dus, langt unna piggtrå, insekter og hardt arbeid. Bare de peneste kuene har fått lov å bli til skinnet i en Bentley. Kanskje ikke «riktig» i et miljøperspektiv, men likevel helt nødvendig i en slik bil.

Det som ikke er skinn, er alcantara eller karbon. Sistnevnte i et herlig 3D-mønster. Og som du skjønner – det er vanskelig å finne noe å pirke på i interiøret, også. Nesten irriterende vanskelig, faktisk.

Utsøkt premiumfølelse, nydelig layout på dashbordet, perfekte digitale instrumenter – som ser analoge ut – og så hovedskjermen, da. Den kan rotere! Hvor kult er ikke det?! Du må være ekstra grå og kjedelig for å ikke la den detaljen berike livet ditt.

Vis meg en bil som har et flottere interiør enn dette? Jeg venter ...

Denne bilen står nok på ønskelisten til mange. Men det koster – og du må tåle noen strenge blikk fra den miljøbevisste naboen din ...

Selv Bentley-eiere tar seg ikke råd til denne fargen

Kjøre forbi meg selv

Men selve rosinen i pølsa er den magiske W12-motoren. Etter noen mil på veien begynner jeg likevel å stille meg selv noen kritiske spørsmål. Er det fordi jeg vet at disse motorene er på vei bort, at jeg blir så himmelfallen? Lar jeg meg lure til å tro at den er bedre enn den faktisk er?

Et bestemt tråkk på gasspedalen skjer nesten instinktivt i kjølvannet av disse spørsmålene. Som for å fjerne all tvil.

Og for en herlig kraftkilde! GT-en bare setter seg på bakhjula og skyter fart bortover veien. Det er turbo her, men det føles ikke sånn. Den er så lineær i måten den fordeler kreftene. Helt nydelig!

– Men for svarte, da... Hører jeg meg selv si høyt i bilen. Det føles som om bilen forsøker å kjøre forbi seg selv. Så dårlig tid, har den!

Det unike, dype brølet fra eksosanlegget, blåser bokstavelig talt all eventuell tvil til side: Denne motoren ER virkelig en nytelse.

Her snakker vi luksus - i liten skala

2+2-løsningen ser uvanlig elegant ut. Men plassen i baksetet er sterkt begrenset.

Galskapen aldri langt unna

Karakteren til motoren er slik at du kan fint kan ligge i rushtrafikk og kø, og bare slappe av. Da sviver den rolig rundt og brummer fornøyd. Den digre bilen er riktig så lettkjørt.

Bare husk at det koster. Oppgitt blandet forbruk er 1,35 l/mil. Men det var vi aldri i nærheten av. Tanken rommer hele 90 liter – så du kan regne med å svi av rundt 2.000 kroner på full tank med 98 oktan. Bare å lukke øynene og tenke på noe annet når du drar kortet ...

Finnes det biler som gir høyere opplevd kvalitet og luksusfølelse enn Bentley?

Danser swing i svingene

Finner du noen skikkelige svinger, byr den opp til dans. Som du sikkert regnet med, er det ingen rolig siste dans for W12-eren. Her er det rock and roll! Den suser gjennom svingene uten å krenge så mye som en millimeter. Det er absurd at en så stor og tung bil (vi snakker 2.273 kilo!), føles så lett og ledig. Styringen er akkurat så vektet og presis som den skal være.

Gjennom svingene er den stødig og trygg – og når du åpner opp slusene ut av svingen ... Herre! Da er det bare å klamre seg fast.

Når du merker at det går alt for fort, er det greit å vite at du har keramiske bremser til rådighet. De biter som en hvithai! Det bør de, også. De letter deg for 140.000 kroner ...

Var verdens raskeste - sjekk prisen nå

Her var det bedre plass, ja! Sånn skal baksetene se ut. To seter i stedet for tre-seter er ekstrautstyr i Bentayga S og koster rundt 100.000 kroner ekstra.

Irriterende lyd

Men det er ett ankepunkt med denne bilen, som irriterer meg litt. Dekkstøyen er alt for påtrengende. Særlig når asfalten blir litt grov. I en GT-bil som innbyr til å krysse Europa med – burde støynivået i bilen vært lavere.

Bentley skal, som alle andre, også bli elektrisk. Det er fint det. Den utviklingen er ikke til å unngå. Men det er noe helt magisk med å nyte de siste krampetrekningene til fossilmotorene. Særlig av den typen som er plassert mellom forskjermene på Continental GT Speed.

Flott fargepalett. Vi har ekstra sans for Orange Flame-lakken på Bentayga S. Slik testbilen er utstyr, ender denne på 4.295.000 kroner. Frapris på bilen er 3.425.000 kroner.

Bentley Continental GT Speed Motor og ytelser: Motor: 6 liter, W12 Effekt: 659 hk / 900 Nm 0-100 km/t: 3,6 sek. Toppfart: 335 km/t Forbruk (WLTP): 1,35 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 485 x 219 x 140 cm Bagasjerom: 358 liter Vekt: 2.244 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Pris testbil: 4.993.000 kroner Startpris: 3.920.000 kroner

Video: Vi har kjørt flaggskipet til Bentley, også:

Klar for langtur - og bilen er bare bonusen