Person funnet død i Kåfjord – én person pågrepet og siktet

– Dødsårsaken er uklar, og omstendigheten rundt funnet av avdøde gjør at politiet har valgt å behandle saken som et mistenkelig dødsfall, opplyser politiet i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Videre skriver politiet at det er for tidlig å trekke konklusjoner, men at en person er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet.

– Vedkommende er pågrepet på grunn av bevisforspillelsesfare. Det vil i løpet av dagen i dag bli tatt stilling til om vedkommende skal fremstilles for fengsling.

Ifølge politiet har den avdøde og siktede en relasjon.