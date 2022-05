Ungdomsfiskeordningen utvides

Ordningen med ungdomsfiske utvides i år sånn at ungdommene kan fiske fram til skolestart.

Ordningen gir ungdommer mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien og omsette fangst for inntil 50.000 kroner.

– Jeg er opptatt av at vi må satse på rekruttering til denne viktige fremtidsnæringen. Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Ordningen vil gjelde for hele landet fra 13. juni til 19. august og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. I fjor ble ordningen avsluttet 6. august.

(NTB)