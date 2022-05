Bedre veier og sikrere biler er to viktige årsaker til at antall dødsfall i trafikken i Norge har vært synkende i mange år.

Men april ble ingen god måned. Til sammen 12 menn og én kvinne mistet livet i trafikken denne måneden. Dette er en økning på 11 personer sammenlignet med april i fjor. Vi har totalt sett en økning på ti flere drepte i trafikken så langt i år.

– Ser vi på året under ett har vi en økning sammenlignet med i fjor, og april har vært en ekstra kritisk måned, sier senior rådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Tre døde på sykkel

– Vi er på full fart inn i årstiden hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker enn i andre perioder av året. Det har vært mye fint vær rundt om i landet i april. Dette, sammen med en korona-fri vår øker aktiviteten blant folk. Dette stiller større krav til hver og en av oss uansett hvordan vi tar oss fram i trafikken. Nå må vi skjerpe årvåkenheten og skru på sansene.

Hittil i år har tre omkommet i trafikken på sykkel: En syklist og to førere av elsparkesykkel. Alle ulykkene var kollisjonsulykker.

– Mange finner fram sykkelen i disse dager og kan se frem til flotte opplevelser både på vei til jobb og i fritiden. Vi vet samtidig at syklister og elsparkesyklister i byområder har høy skaderisiko. De vanligste ulykkene på sykkel og elsparkesykkel er eneulykker som følge av kantstein, hull i veien eller lignende, men kollisjonsulykker gir de alvorligste skadene. Det er særlig inn i kryss-situasjoner hvor disse ulykkene skjer, og her bør syklister være ekstra oppmerksomme for å ivareta sin egen sikkerhet, oppfordrer Johansen, i en pressemelding.

Det er 340 av dem på norske veier – og de virker

Sparkesykkel er på ingen måte et ufarlig fremkomstmiddel. Hittil i år har det vært to dødsulykker. Foto: Vilde Roald / TV 2

Sterke følelser

Fysisk tilrettelegging er et viktig sikkerhetstiltak og må gjennomføres på de mest sårbare trafikantenes premisser. De som har minst beskyttelse og mindre krav om opplæring må prioriteres foran de med førerkort og bedre beskyttelse, mener Trygg Trafikk. Mange steder er det dessverre ikke slik, og da må vi dele på den veien vi har til rådighet på en best mulig måte.

Manglende overholdelse av vikeplikt, skremmende og forvirrende plassering resulterer i utrygghet, irritasjon og misforståelser mellom trafikantene.

– Trafikk skaper sterke følelser, og konfliktnivået mellom ulike trafikanter kan bli høyt. At alle trafikanter har et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og forsiktig, kan ikke gjentas for ofte. Det er et viktig grunnlag for at vi skal få færrest mulig ulykker i trafikken. Alle har et ansvar, avslutter Johansen.

Bilene kjører på høyre side – kan du regelen for sykler og sparkesykler?

Viktige nyheter: Her er politiets nye patruljebil