Forskere tror havnespy var blindpassasjer

Den uønskede fremmedarten havnespy kom trolig til Norge som blindpassasjerer for flere år siden, tror forskere. De venter mer spredning i sommer.

Siden den ble observert for første gang i Stavanger i 2020, har den undersjøiske arten dukket opp en rekke steder på Vestlandet. Havforskningsinstituttet har kartlagt flere steder langs kysten, melder NRK.

– Vi ser nå at det sprer seg mer ut fra havnene. I sommer tror vi det sprer seg veldig mye, sier forsker Vivian Husa.

Ifølge instituttets rapport er havnespy – også kjent som japansk sjøpung – en av flere arter som haiker over fastgrodd på skroget til skip. Dersom de overlever det norske klimaet, kan de være dødelige for etablerte arter her.

– Det er egentlig litt deprimerende å se, sier Husa om kartleggingene, som har avdekket mer havnespy enn ventet. Hun tror arten har vært her lenger enn tidligere antatt.

I løpet av sommeren kan det komme bedre var på hvor raskt den sprer seg.

– Larvene slår seg ned i løpet av seks timer, så de kommer seg ikke lengre enn tre til fem kilometer på en sommer, sier Husa. Men med kolonier flere steder og stadig skipstrafikk, er spredning uunngåelig.