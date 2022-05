Israel hevder å ha avverget flere iranske attentatforsøk

– Disse terrorangrepene var beordret, godkjent og finansiert fra øverste lederskapet i det iranske regimet, het det i en kunngjøring fra kontoret til Israels statsminister Naftali Bennett søndag.

Pågrepet på Iransk jord

– De skulle etter planen bli utført av den iranske Revolusjonsgarden.

En agent som er siktet for angrepene, ble pågrepet og avhørt på iransk jord for flere måneder siden, heter det i uttalelsen. Israelsk radio meldte søndag at agenten var medlem av Revolusjonsgardens elitestyrke Quds.

Etter å ha blitt pågrepet og avhørt av den israelske etterretningstjenesten Mossad, ble agenten angivelig løslatt, og han skal oppholde seg et sted i Europa.

Han har angivelig tilstått å ha mottatt 150.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, for å ha forberedt angrepet og ble lovet ytterligere 1 million dollar etter at de var utført.

Israelske medier har publisert det som skal være video av agenten som innrømmer planene og uttrykker anger for handlingene.

Diplomatisk uenighet om Den Iranske Revolusjonsgarden

Politico rapporterte før helgen at forhandlingene om en iransk atomavtale har stoppet helt opp. Selv om det er enighet om den 27 sider lange avtalen, er diplomatene fortsatt uenige om statusen for en mektig del av det iranske militæret, nemlig den Iranske Revolusjonsgarden. USA har nemlig satt gruppen på sin liste over «Terrororganisasjoner på fremmed jord» for 2019, som en del av Donald Trumps kampanje om å legge press på Iran etter at han trakk seg fra atomavtalen.

Uenigheten - nå som atomavtalen skal gjenopplives - er om terrormerkelappen som er satt på Irans nasjonalgarde hører inn under avtalen, eller om temaet ligger utenfor forhandlingene. Det blir ingen avtale før uenigheten er løst.

– USAs administrasjon må ha mot til å rette tidligere feilaktige politiske beslutninger fra Det Hvite Hus. Det er ingen tvil om at Iran ønsker å oppnå en god, sterk og varig avtale, sa den Iranske utenriksministeren Hossein Amirabdollahian til Politico.

Han sikter da til uenigheten om merkelappen USA har satt på Den Iranske Revolusjonsgarde, og til USAs krav om at Iran ikke skal gå etter amerikanere i regionen som Iran antar at står bak drapet på Qassem Soleimani i Januar 2020.