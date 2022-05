Europa: Butikkhyllene tømmes for solsikkeolje

«Vi begrenser kjøp til tre enheter per kunde slik at alle kan få det de trenger», står det på lappen butikkeieren i Ashton, Storbritannia har hengt opp i butikken sin. Russlands invasjon av Ukrina fører til problemer med å skaffe en rekke matvarer til butikkhyller over hele verden, skriver New York Times.

Ukraina: Verdens største eksportør av solsikkeolje

Prisene på matolje har økt over hele verden. Før krigen var Ukraina verdens største eksportør av solsikkeolje. Konflikten har nå paralysert innhøstningen. Det hjelper ikke at også Russland er storeksportør: 58 prosent av verdens solsikkeolje produseres i de to krigførende landene. 6 millioner tonn i Ukraina, og 5 millioner tonn i Russland.

Mange land har begrenset med matolje på lager, og prisene øker på det som er igjen. Det har ført til eksportrestriksjoner i Indonesia og forverret matkrisen i Øst-Afrika.

Matvareprisene øker i hele Europa

– Leverandører gjør alt vi kan for å holde kostnadene nede, men det er ikke til å unngå at konsumentene også må betale mer, sier Kate Halliwell, som leder en stor aktør i den britiske produksjonssektoren, til New York times.

Matvarehandelen i Spania, Hellas, Tyrkia, Belgia og andre land har begrenset med matolje, og flere steder begrenses innkjøpene for at ikke alt skal forsvinne fra hyllene.

– Matolje er det nye dopapiret

Prisene på matvarer stiger også i Norge. Men det er hittil ikke innført restriksjoner på innkjøpere i butikk det TV 2 kjenner til. Foto: magnus noekland / TV 2

Flere mulige matoljer kan erstatte den mest populære stekeoljen. I Tyskland skal hamstringen av solsikkeolje allerede være i gang, og på twitter beklager allerede enkelte at de har måttet erstatte solsikkeoljen med rapsolje fordi en del skamløse personer har hamstret.

– Matolje er det nye dopapiret, kommenteres det i tweeten under. De sikter til hamstring av toalettpapir, både i Tyskland og i andre land vi vet om, under pandemien.

Cooking oil is the new toilet paper in Germany. Toilet papers vanished from the supermarket shelves following panic buying in 2020. Is it cooking oil this time? Germans never cease to amaze me.



#Hamsterkäufe #UkraineWar #cookingoil #Rapsöl #UkraineRussiaWar https://t.co/LLQP8NwG5k — S.Grover (@DieWanderin1) March 15, 2022

I Island har palmeolje fått erstatte solsikkeoljen i flere tilfeller, og i USA forsøker flere å få amerikanske bønder til å dyrke sojabønner, skriver New York Times. Dette kan være en bedre løsning, for på grunn av restriksjonene på matoljeeksport fra Indonesia, er det begrenset med palmeolje på markedet også.

Norge er blant landene som forsøker å erstatte solsikkeolje med palmeolje.

Norge åpner for økt bruk av palmeolje

Siden 2014 har de fleste norske butikkjeder gradvis valgt å bytte ut palmeolje med solsikkeolje i flere av sine produkter. Det har betydd at kjente varer som Marie-kjeks, Nugatti og Smash har fått endret ingredienslisten de siste åtte årene.

Holdningen til de norske dagligvarekjedene har stått sterkt. Spesielt Rema 1000 har stått i spissen for å lukke dørene for varer med palmeolje.

Regnskogfondet har jobbet for å redusere bruken av palmeolje i mange år. Avdelingsleder Nils Hermann Ranum sier at de er bekymret for at økning i etterspørselen kan føre til økt avskoging av regnskogen.

Oppfordrer nordmenn til å handle som normalt

I første omgang rammer mangelen på solsikkeolje storprodusenter av populære produkter med solsikkeolje i oppskriftene.

Norgesgruppen ved kommunikasjonssjef Kine Søyland sa til TV2 tidligere i april at de har god flyt på varer i sine butikker. Hun oppfordrer kundene til å handle som normalt.