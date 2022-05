Ran på rådhusplassen

Politiet i Oslo melder klokken 23.34 at en person ble slått og truet med våpen, og måtte gi fra seg verdisaker. Hendelsen inntraff på sjøsiden av Rådhuset sent søndag kveld.



– Fire personer som er pågrepet for et ran utført formentlig med et håndvåpen. Vi har per nå ikke kontroll på noe våpen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til TV2.



Politiet fant de fire personene ut fra vitnebeskrivelser, og klokken til ransofferet ble funnet på den ene av dem, så operasjonsleder er rimelig sikker på at de har fått tak i rette personer.



– Han som ble ranet fikk et slag mot ansiktet, men utover litt neseblod så er det ikke noen personskade, sier Nysæter.



Videre kommer politiet til å søke etter våpenet i området. De vil også oppta forklaring av fornærmede, og de forsøker å få forklaring fra de fire pågrepne og fra vitner.

– Dette er heldigvis ikke en vanlig hendelse, sier Bjørn Gunnar Nysæter, som sier at området er trygt å ferdes i til vanlig.