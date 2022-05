Norsk juvel hylles av legende

Anderlecht-trener Vincent Kompany overrasket mange da han kastet inn Kristian Malt Arnstad fra start i den belgiske playoffen mot Club Brugge søndag.

Den norske unggutten grep muligheten med begge hender.

– For nøyaktig ett år siden var han også inne på laget mot Club Brugge, men da ble vi og han utspilt. Da sa jeg at han kommer til å ha den største karrieren av alle guttene på banen. Det står jeg ved, sier Kompany til Sporza.

Stopperlegenden til Manchester City er imidlertid ikke alene om å hylle Arnstad, som ble kåret til banens beste etter 0-0 mot Club Brugge.

– Jeg synes det gikk bra. Jeg spilte bra, og laget gjorde det ganske bra med tanke på at vi ikke har spilt så veldig bra de siste par kampene. Det var positivt å se måten vi spilte og fightet på i dag. Jeg følte jeg spilte en bra kamp selv, men har fortsatt mye å gå på og vise frem, sier Arnstad til TV 2.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært i klubben?

– Det har vært mye positivt. Alle var veldig happy med min prestasjon. Det er veldig kult å høre når du får ros av lagkamerater og støtteapparatet.

Eksemplariske Arnstad

Det ble med ett innhopp i serien denne sesongen for Arnstad. Kompany forklarer at en kamptropp på kun 18 spillere gjør det vanskelig for ungguttene å få spilletid på førstelaget.

Kompany mener Arnstads holdning er perfekt, og at det tidligere Stabæk-talentet er et eksempel på hvordan unggutter bør opptre.

– Det sitter i hodet. Det gjelder å holde hodet på rett plass uansett hva som skjer, uansett om det er mot- eller medgang. Du må fokusere på målene dine og prøve å bli bedre hver eneste dag og uke, sier Arnstad.

BERØMMER ARNSTAD: Vincent Kompany hadde en stor karriere som Manchester City-stopper. Nå er han trener i Anderlecht. Foto: VIRGINIE LEFOUR / AFP

Arnstad er naturligvis glad for endelig å få sin andre start for Anderlecht.

– Det var deilig. Treneren kom til meg i går etter trening og sa at jeg skulle starte. Det var kult å høre. Han sa bare at jeg skulle gjøre min greie, jobbe hardt, så kom det til å gå veldig bra. Jeg ble selvfølgelig glad. Det er disse mulighetene jeg jobber for hele tiden. Jeg ville bare prøve å gripe sjansen og gjøre det beste ut av det, forteller 18-åringen.

Ett år igjen av kontrakten

– Hvordan har det vært å få så lite spilletid denne sesongen?

– Når jeg ikke har spilt så mye, har jeg bare fokusert på å gjøre min greie på U21-laget i kamper med dem og på treninger med A-laget, og hver dag å gjøre mitt beste og vise den spilleren jeg er. Jeg har gjort det veldig bra på U21-laget, scoret mange mål og vunnet mange kamper, sier Arnstad.

Proud to see him in purple 💜 pic.twitter.com/WlV4VtkG5O — Roar Arnstad (@RArnstad) May 1, 2022

Han har elleve scoringer og fem målgivende pasninger for U21-laget.

Arnstad, som ble Anderlecht-spiller i 2019, har ett år igjen av kontrakten.

– Jeg skal ikke snakke så mye om kontraktssituasjonen min. Det tar agentene mine seg av. Jeg prøver å fokusere på å gjøre det bra hver eneste dag i Anderlecht, sier Arnstad.



Den belgiske playoffen fortsetter for Anderlecht mot Royal Antwerpen søndag.