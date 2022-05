«Hva nå, Skiforbundet? Svarene finnes i treningsdagbøkene»

Skal Norge gjenerobre tronen som verdens beste langrennsnasjon på kvinnesiden må treningskulturen løftes til gamle høyder. Hvis ikke, er jeg redd vi går noen tunge år i møte.

En ny sesong er i gang. De neste månedene skal fylles med mest mulig og best mulig trening, alt med mål om å stå sterkest mulig på start i VM i Planica i begynnelsen av 2023. Langt der fremme venter samtidig enda større mål, VM i Trondheim i 2025 og OL i Italia året etter.

I starten av en ny olympiade står norsk langrenn for første gang på mange år ved et veiskille og spørsmålene er mange. Hvordan kunne det snu så fort? Hvor går veien videre? Hva nå?

Spør du meg, ligger svaret i treningsdagbøkene til stjernene som nå har takket for seg.

De 12-13 siste årene har vært intet annet enn utrolige for norsk langrenn, både på herre- og kvinnesiden. Resultatene har vært fantastiske, og en direkte konsekvens av sterke lag med en vanvittig god treningskultur.

De siste årene har imidlertid de største profilene lagt opp én etter én, med navn som Bjørgen og Uhrenholdt Jacobsen i spissen, samtidig som andre har slitt med å prestere som før. I takt med dette har resultatene på kvinnesiden i større og større grad vært avhengige av enkeltutøvere.

Denne våren takket to av våre mestvinnende kvinneløpere for seg, Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla. Disse to har alene tatt flere medaljer enn de fleste nasjoner de ti siste årene.

Tilbake står et damelag uten favoritter til å vinne ett eneste renn neste sesong. Hva nå, Norges Skiforbund?

Svarene finnes i treningsdagbøkene til profilene vi nå kommer til å savne. Marit Bjørgen, Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla ble ikke gode uten grunn.

Derfor er det på tide å begrave påstandene om at det ikke går an å trene som Bjørgen og Johaug én gang for alle. Selvsagt går det an, og det er nettopp det som må gjøres for å bli best i verden!

Etter Bente Skari la skiene på hylla etter VM i Val di Fiemme i 2003, tok Marit Bjørgen og lagvenninnene raskt opp arven etter datidens norske favoritt.

Den gang var det treneren Svein Tore Samdal som stod på sitt da han hevdet at de norske langrennstalentene var for dårlig trent, noe han for ordens skyld hadde helt rett i.

Treningsmengdene var ikke i nærheten av det som krevdes og okygenopptaket måtte heves. Den kortsiktige løsningen ble et hardkjør langrennssporten knapt har sett maken til. Enkelte løpere tålte det ikke og falt av på veien, men for Marit Bjørgen var dette den raskeste veien fra supersprinter til allrounder.

Likevel var det først da Egil Kristansen tok over ansvaret for langrennsjentene at eventyret startet for fullt. Fra 2010 hadde vi verdens beste langrennsjenter. Denne gjengen trente mest og best - som et lag.

Så godt jobbet de norske langrennsjentene at de norske herrene ikke trengte å se lenger enn nabobordet på frokosten da også de måtte innse at konkurrentene hadde fått et forsprang som måtte tettes med en skikkelig treningsinnsats.

Trening virker ikke likt for alle, men det virker. Derfor er det nettopp trening som trengs for å gjenreise norsk kvinnelangrenn til høydene de for så kort tid siden var på.

På kort sikt tror jeg faktisk de norske langrennsdamene med fordel kunne fått seg et sjokk lik det Bjørgen & Co fikk da Svein Tore Samdal la frem treningsplanene tidlig på 00-tallet.

Nøkkelen er kanskje ikke ekstreme treningsprogram med opptil 10-12 intervaller i uka. Likevel må det en betydelig endring til.

Konkurrentene trener rett og slett bedre, og da blir resultatene deretter. Nå er det ikke lenger norske damer som går fortest i skirenn, og jobben mot det gjøres på trening. Heldigvis er ikke svaret på hva som skal til lenger unna enn en kikk i gamle treningsdagbøker.

Det første det nye trenerteamet til langrennsjentene bør gjøre er derfor å ringe to trenere og tre løpere. Ring Svein Tore Samdal og Egil Kristansen og spør hva de gjorde da de hadde ansvaret. Ring så sprinteren Falla, distanseløperen Johaug og den som kombinerte disse to øvelsene bedre enn noen andre i historien, Marit Bjørgen.

I tillegg bør Skiforbundet som helhet lene seg på erfaringene til granskningsutvalget som er opprettet med tanke på situasjonen i norsk kvinnelangrenn. Her finner man nettopp Therese Johaug selv, nevnte Bente Skari og Guro Strøm Solli, som kanskje vet mer om treningen til Marit Bjørgen enn Bjørgen selv.

Skal langrennsjentene bli best i skirenn, må de nemlig bli best på trening først. Den jobben starter nå.