Giske med klar beskjed til regjeringen og eget parti

Til tross for at Trond Giske ikke lenger har en sentral rolle i Arbeiderpartiet, er den tidligere nestlederen fortsatt svært engasjert i partiets ve og vel.

Det ble tydelig da Giske markerte 1. mai i Stange i Hedmark.

I et intervju med TV 2 benyttet han muligheten til å både kritisere eget parti, og den dårlige oppslutningen på meningsmålingene, og komme med en tydelig beskjed til regjeringen.

– Når vi har vært under 30 prosent i fem år, må vi utfordre oss selv. Vi kan ikke klappe oss på skuldra og si at alt er såre vel. Vi vant regjeringsvalget i fjor, og det var veldig bra. Men vi gjorde også det dårligste valget på 100 år, sier Giske.

– Ikke godt nok

Han er klar på at Arbeiderpartiet er nødt til å ta den vanskelige debatten om hvordan skuta skal gjenopprettes, og hvordan partiet igjen skal se 30- og kanskje 40-tallet på meningsmålingene.

– Vi har en måling på 20,9 prosent fra den siste uka, og det er ikke godt nok for oss. Det er ikke velgerne det er noe feil med, og vi kan ikke bytte ut dem, men det er vi som er nødt til å ha tydeligere prosjekt, mobilisere på gamle gode verdier for en ny tid, og sørge for et samfunn som tar vare på alle, sier Giske.

– Men skal du være med på det?

– Jeg er lokallagsleder i Trøndelag. Vi har riktignok blitt ganske stor,e men jeg vet ikke om det i seg selv er nok til å snu skuta. Men alle vi som er glad i Ap må være med å ta debatten om hva som skal til for å vinne oppslutningen, sier Giske.

GODT OPPMØTE: Oppmøtet på 1.mai-markeringen i Stange var godt, og mange fulgte nøye med på Giskes tale. Foto: Per Haugen / TV 2

«Historisk stort»

I fjor ble det kjent at Giske ble valgt som leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim.

På det tidspunktet var lokallaget Trøndelags minste. Etter at Giske kom inn har medlemstallene bare vokst og vokst.

Under lokallagets årsmøte tidligere i vinter kunne Giske konstatere at oppmøtet var «historisk stort», ifølge Adresseavisen.

Ber regjeringen ta grep

Den tidligere Ap-kronprinsen kom også med en klar beskjed til regjeringen. Og det er at Norge ikke kan tolerere så høye priser på strøm og drivstoff som vi ser nå.

– En varig løsning for lave priser i Norge får vi kun om vi er villige til å regulere eksporten, sier Giske.

Han ber nå regjeringen ta grep.

– Jeg mener vi skal gå til EU og si at vi må gå gjennom kapittel fire i EØS-avtalen som handler om energi. Vi må ha myndighet til å regulere eksporten vår når kraftressursene og magasinene blir så tappet ned at vi får disse prisene i Norge.

Ordknapp om egen rolle

Til tross for at Giske nå stiller tydelige krav til både regjeringen og eget parti, er han hemmelighetsfull og ordknapp om hvilken rolle han selv vil ha i gjenoppbyggingen i Arbeiderpartiet.

I høst var han ferdig på Stortinget, og nå er han, ifølge seg selv, kun fritidspolitiker.

MARKERING: Giske la ned krans på statuen til sjømannen og amerikansk fagforeningsleder Andrew Furuseth i Stange. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har ambisjoner om at Ap i det minste skal se 30-tallet. Jeg mener også at det er fortsatt er mulig å se 40-tallet, sier Giske.

– Men hva med deg selv?

– Jeg har ambisjoner om å gjøre en god jobb. Akkurat nå er jobben min å være student og fritidspolitiker, og det er veldig gøy.